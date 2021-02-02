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今日推介石藥 | 海螺水泥、沛嘉、重慶機電、光控及GX中國電車最新部署（立即觀看）

股市 13:01 2021/02/02

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恒生指數中午收報29419點，升526點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介石藥集團 （01093） ，另亦會分析海螺水泥 （00914） 、沛嘉醫療-B （09996） 、重慶機電 （02722） 、中國光大控股 （00165） 及GX中國電車 （02845） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 GX中國電車（02845） 沛嘉醫療－B（09996） 恒生指數 石鏡泉 重慶機電（02722） 石藥集團（01093） 中國光大控股（00165） 海螺水泥（00914）

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