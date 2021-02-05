【澳門疫苗】澳門首批10萬劑國藥疫苗今日抵達　濠賭股彈升、銀娛半日升6%

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【異動股】嘉里物流傳洽順豐入股、今早停牌 順豐﹕重大不確定（第二版）
澳門政府早前宣布，第一批由國藥集團生產的10萬劑滅活技術新冠疫苗，將於今日（2月5日）運抵澳門，預計農曆新年前後優先安排醫護人員、口岸前線、賭場莊荷等人士接種。濠賭股今早股價明顯造好，其中銀娛 （00027） 升逾52周新高，高見68.25元，半日升5.7%報66.35元，成交19.7億元。
另外，澳博控股 （00880） 大升7.6%，永利澳門 （01128） 公布業績後半日股價升5.4%，新濠國際 （00200） 也升逾半成。金沙中國 （01928） 、美高梅 （02282） 則升約3%。
永利澳門第四季按年盈轉虧1.4億美元，可見【下一頁】
澳門1月博彩收入80.2億澳門元 按年跌64%，可見【下一頁】
澳門目前訂購國藥疫苗、復星BioNTech疫苗、阿斯利康牛津疫苗，綫國藥疫苗有期，10萬劑復星BioNTech疫苗料於月底抵澳，而阿斯利康牛津疫苗要在第三季才抵達。
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編輯：麥德銘