【派利是】中銀香港推出新春「Phone利是」服務　可參加8888元大利市抽獎

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中銀香港 （02388） 公布，於BoC Pay及手機銀行推出新春「Phone利是」服務，而為鼓勵客戶使用便捷環保的方式派發電子利市，中銀同時推出「齊齊Phone利是，勁『抽』賀牛年」大抽獎。由2月11日至26日新春期內，中銀香港客戶於BoC Pay或手機銀行註派發電子利是，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取港幣8,888元現金獎賞，名額共10名。每名客戶於推廣期內派電子利是愈多，獲獎機會愈大。
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中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文表示，BoC Pay去年派發新春電子利是的數量佔全年近35%，今年BoC Pay優化版面設計及新增『拆利是』功能，客戶可透過手機銀行新增的『Phone利是』服務派發電子利是，完成後可一鍵「分享」利是及賀年訊息，即可通知親友。
用戶只需在中銀香港BoC Pay選擇「利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額或預設金額，再自選祝福語如「金牛滿屋」、「牛年當旺」或自設祝福語，以及主題利是封後，即可派發電子利是。收款人如已開通BoC Pay智能/支付賬戶或註冊「轉數快」，即可收到利是。
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編輯：陳韻妍