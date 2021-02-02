【遊戲驛站GME】全球投資者搭順風車挾爆淡倉　韓國投資者上月買入逾20億元GME股份

▲ GameStop股價爆升也令全球投資者垂涎。

美國散戶靠遊戲驛站GameStop（美：GME）一役，挾爆對沖基金淡倉大賺。然而，GameStop股價爆升也令全球投資者垂涎。彭博報道，1月份韓國投資者買入海外股票的金額創有紀錄以來新高。

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韓國個人及機構投資者1月份淨買入50億美元（約390億港元）海外股票﹐創自2011年有紀錄以來新高。根據韓國證券集中保管公司 （Korea Securities Depository）數據，韓國投資者共買入100億美元（約780億港元）Tesla （美：TSLA），以及2.65億美元（約20.7億港元）GameStop股份。除了韓國投資者，GameStop也吸引了包括印度和中國在內的全球投資者。

高盛高級亞洲經濟師Goohoon Kwon 指出，韓國散戶投資者8成持倉皆為美股，他們高度暴露於美國市場風險。由於韓國散戶在2020年末的全球股票上漲期間大量購買股票，若市場調整10%，可能會使他們三分之一持股見紅。

韓國綜合股價指數去年急升31%，是全球表現最好的股票市場之一。不過，韓國散戶此前發起杯葛國內股市，轉投美國股市，當中Tesla 及蘋果也是韓國散戶的愛股。

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編輯：吳敏芳

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