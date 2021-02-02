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【「兒戲」保安功能？】頂尖AI團隊以「山寨」方法 破解人像識別功能 測試20款手機 唯一外國牌子過關

環球政經 12:32 2021/02/02

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現時大部份智能手機擁有人臉識別解鎖功能，被視為生物保安。近日內地有報導，清華大學RealAI團隊以20個牌子的手機做測試，看看其保安功能有多強。令次做測試的20個牌子的手機，只有一款是外國牌子，屬蘋果iPhone11，其餘皆為國產牌子，包括五大牌子，價錢由千多元到4000多元高檔機都有。

測試方法是將所有手機綁定屬於「1號同學」，再將「1號同學」眼睛的相片打印，並貼在眼鏡上再拿手機「刷臉」，測試發現這張「山寨臉」成功騙到全部19款國內牌子手機自動解鎖。接着，測試團隊將擴大測試，以不同手機主人做同樣測試，結果一樣，19款國產牌子手機全部秒速解鎖，並能順利使用到手機內的相片、App等等。

只是打印相片貼在眼鏡上，以「山寨」方法就能破解手機人像識別保安功能。（網上圖片）

把手機主人的半臉相片貼在眼鏡，對着手機就能人像識別解鎖。（網上圖片）

這結果震撼國內手機圈，聲稱有人臉識別提升保安的手機「不堪 一擊」。夠膽「開罪」手機商的RealAI團隊也不是泛泛之輩。RealAI中文譯瑞莱智慧，於2018年7月成立，孵化自清華大學人工智能研究院，CEO為清華大學計算機系的博士生田天，他於2019年被《福布斯》（Forbes）選為年度30歲以下精英榜之一。

公司的首席科學家為清華大學人工智能研究院院長張鈸，團隊其他核心成員來自阿里巴巴（9988)、騰訊（00700)的清華等名校畢業生。按2021年CSranking就全球人工智能研究的大學排名，內地清華大學居首位。至去年3月已融資超過1億元人民幣。投資方包括BV百度風投、水木清華校友基金、中科創星、松禾資本等。

延伸閱讀：室內設計】55萬元為30年樓齡450呎單位大變身　塌塌米和室融合型格工業風【下一頁

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責任編輯：鄭靜珊

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