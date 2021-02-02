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【異動股】石藥集團計劃於上海科創版上市 股價急升逾一成

股樓投資 13:36 2021/02/02

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石藥集團（01093）建議發行不多於13.3億股人民幣股份，並於上海科創板上市，有關新股佔擴大後股本最高10%，而集資所得用於建設及研發等。石藥集團現升11.6%，報9.02元，成交9.7億元。

【騰訊控股】上海證券報頭版讚馬化騰 騰訊成為模範企業？  詳情請看[下一頁]

集團指，是次配售將結合線下及線上方式，並透過向潛在投資者進行營銷及初步詢價釐定價格，有關上市建議將於獲股東批准後12個月內生效。

【債務違約】踩紅綫華夏幸福終爆雷　逾期未還本息逾50億  詳情請看[下一頁]

集團會把集資所得約20%用於生產基地及研發中心建設項目、約40%用於新藥研發項目，餘下40%將用於補充營運資金。董事會認為，在境內發行新股可助集團通過股權融資進入內地資本市場，並在維持其國際發展策略的同時，改善其資本結構。

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撰文 : 趙家盈

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