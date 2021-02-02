全球經濟正呈現矛盾並存的複雜性

2021年1月26日，IMF更新了全球經濟展望，雖然預期上調令人鼓舞，但結合新冠疫情發展和實體經濟基本面，目前市場情緒似乎又偏向過於樂觀了一些。值得注意的是，2021年全球經濟依舊處於百年未有之大變局，短期的變化與長期的轉型同時發生，經濟訊號的紊亂度和複雜性相比2020年甚至有過之而無不及。而站在2021年的起點，筆者認為，這種複雜性具體表現為「矛盾並存」，並正在對市場基準預期產生潛移默化的深刻影響。

關注強反彈與弱復甦

第一，需要關注強反彈與弱復甦的矛盾並存。比較基準的不同，往往會引致主觀判斷的巨大反差。2021年是新冠疫情肆虐的第二年，與深度衰退的2020年相比，2021年實體經濟反彈勢頭強勁，但如果與疫情前的2019年相比，2021年經濟基本面的絕對狀態依舊十分羸弱。據IMF測算，在全球192個存在有效數據的經濟體裡，有183個經濟體2021年的實際GDP較2020年實現了按年正增長，與此同時，僅有60個經濟體的實際GDP較2019年實現了同比正增長。一方面，佔比95.31%的經濟體實現復工復產過程中的邊際改善，奠定了「強反彈」的基調；另一方面，佔比68.75%的經濟體尚未真正走出疫情陰霾，暗示了「弱復甦」的本質。由於強反彈和弱復甦的並存，全球經濟的內部矛盾以及政策調控的進退困局進一步凸顯，進而加大了市場不確定性。經濟分析和媒體報道習慣性地更關注於2021年相對2020年的按年變化，因此強反彈的信息對市場主體的影響力相對更大。

時序結構上前高與後低

第二，需要關注時序結構上前高與後低的矛盾並存。愈是醒目的短期變化，愈是會強化市場主體對變化方向上的共識性認知。2021年全球經濟的強反彈，在結構分布上也存在前高後低的重要特點，上半年經濟數據表現將明顯好於下半年。2020年新冠疫情造成的經濟停擺對於中國和歐美恰好存在一個季度左右的時滯，中國GDP同比增長率2020年最低點是第一季度的-6.8%，歐元區和美國GDP按年增長率2020年最低點則是第二季度的-14.7%和-9%，低點都出現在上半年。與此相對應，2021年GDP按年增長率的最高點也都出現在上半年，具體而言，中國是第一季度，歐美是第二季度。根據彭博數據，2021年四個季度中國GDP按年增長率預期中值為17.4%、7.7%、6%和5.3%；美國同樣數據分別是-0.7%、10.2%、3.7%和3.9%，歐元區則是-2.7%、12.6%、2.1%和5.4%。由於2021年全球經濟強反彈的重心集中在上半年，異常高的短期數據會放大市場的情緒，隨後回歸常態的數據則會平抑市場亢奮，因此市場情緒可能也會經歷前高後低的時序變化。