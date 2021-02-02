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【緬甸政變】拜登擬恢復制裁 切斷美國對緬甸援助

環球社會熱點 16:18 2021/02/02

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緬甸國務資政昂山素姬等人周一（1日）被緬甸軍方扣留，緬甸軍方更宣佈緬甸進入緊急狀態一年，引來國際關注。美國傳媒報道，美國總統拜登政府正考慮將緬甸軍方接管行動定義為政變，更有可能恢復對緬甸的制裁，美國甚至可能切斷對緬甸的援助。

美國或對緬甸採取行動 澳洲籲軍方尊重法治 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國務院官員指，拜登（Joe Biden）政府內部正在討論，應否將緬甸軍方的接管行動定義為政變（coup）。CNN分析指，是次將為拜登上台後首次作出重大外交政策決定。

拜登周一發表聲明譴責緬甸軍方的行動，指緬甸軍方拘留昂山素姬等官員及宣布進入緊急狀態，是直接損害了緬甸過渡至民主法治的進程。拜登表示可能會對緬甸實施制裁，以應對緬甸軍方奪權的行動。

拜登表示美國過往取消對緬甸的制裁，是基於緬甸在民主方面有進步。拜登強調美國目前會立即對此作出審查，然後採取適切行動（appropriate action）。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都有譴責緬甸軍方的行動，但均未有將緬甸軍方的行動明確定義為政變。

緬甸軍方指一年後再大選 昂山素姬被捕後籲民眾對抗政變 【下一頁】

CNN引述國務院官員指，他們認為緬甸近期發生的事件顯然是政變，但仍需進行必要的法律和事實分析，才可以下結論。據悉，國務院於周一下午已經通報國會兩院外交委員會。

若定義緬甸軍方接管為政變，美國將切斷對緬甸政府提供的援助。CNN引述官員指，因為國務院有帶頭作用，所以當局需要仔細研究。雖然美國沒有明文規定軍方接管等同於政變，但若美國政府認為作出相關定義符合自身利益，就可作出決定。

責任編輯：李俊儀

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