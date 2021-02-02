  • 25°C
香港時間 : 2021202日 (二) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】港府要求近7萬機場員工強制檢測　國泰股價靠穩

Hot Talk 11:33 2021/02/02

分享：

【航空告急】港府要求近7萬機場員工強制檢測

港府今早公告要求香港國際機場加強員工檢測計劃，包括要求機場員工一次性強制檢測、指定前線員工自願性定期檢測計劃及機場員工免費自願檢測服務，機場員工要在2月25日前檢測。港府預計，涉及7萬名機場員工，機管局會發出通告通知機場內同業有關詳情。

國泰航空 （00293） 今早股價靠穩，暫報6.09元，成交3700萬元。

國泰航空招募自願員工連返21日才隔離 港府研強制機組人員隔離檢疫，可見【下一頁】

香港航空涉違反保就業承諾 須退還部分補貼及繳交罰款，可見【下一頁】

港府公告，於2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，即須按照公告指明的規定和程序，接受新冠病毒檢測。

相關人士須在3月1日至31日期間向執法人員提供檢測報告的電話短訊或電郵通知，未遵從檢測公告可被罰款5,000元。

港府表示，有關人士須在2月4日至25日期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心、政府設立的社區檢測中心，透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行免費病毒檢測服務。機場區內的醫管局員工的檢測則須於醫管局轄下的醫療設施進行。此外，有關人士亦可另行自費自行前往衞生署認可私營化驗所，並按化驗所職員的指引進行檢測。

港府續指，考慮到部份機場員工若負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，風險相對較高，政府和機管局會在完成單次強制檢測計劃後，3月推出為上述員工而設的自願性定期檢測計劃，稍後將通知員工有關安排的詳情。政府預計參與此項自願性定期檢測計劃約爲2000人。

單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？

航空相關文章，可見【航空告急】專頁

相關文章：

【國泰危機】國泰航空股價插一成　發行可換股債集逾67億元

【強制檢測】港府昨4區突襲強制檢測未發現感染　林鄭：不覺得勞民傷財

【限聚令延長】大廈一宗不明源頭個案即須強制檢測、首日6座列入　社交距離措施延至2月17日

編輯：麥德銘

經濟 機場管理局 香港國際機場 國泰航空（00293） 機場 國泰航空 病毒檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？