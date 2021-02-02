【航空告急】港府要求近7萬機場員工強制檢測　國泰股價靠穩

▲ 【航空告急】港府要求近7萬機場員工強制檢測

港府今早公告要求香港國際機場加強員工檢測計劃，包括要求機場員工一次性強制檢測、指定前線員工自願性定期檢測計劃及機場員工免費自願檢測服務，機場員工要在2月25日前檢測。港府預計，涉及7萬名機場員工，機管局會發出通告通知機場內同業有關詳情。

國泰航空 （00293） 今早股價靠穩，暫報6.09元，成交3700萬元。

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港府公告，於2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，即須按照公告指明的規定和程序，接受新冠病毒檢測。

相關人士須在3月1日至31日期間向執法人員提供檢測報告的電話短訊或電郵通知，未遵從檢測公告可被罰款5,000元。

港府表示，有關人士須在2月4日至25日期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心、政府設立的社區檢測中心，透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行免費病毒檢測服務。機場區內的醫管局員工的檢測則須於醫管局轄下的醫療設施進行。此外，有關人士亦可另行自費自行前往衞生署認可私營化驗所，並按化驗所職員的指引進行檢測。

港府續指，考慮到部份機場員工若負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，風險相對較高，政府和機管局會在完成單次強制檢測計劃後，3月推出為上述員工而設的自願性定期檢測計劃，稍後將通知員工有關安排的詳情。政府預計參與此項自願性定期檢測計劃約爲2000人。

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編輯：麥德銘