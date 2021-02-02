【醫學科技生態】醫學科技生態蓬勃　技術需微調以符合各地準則

醫學技術昌明，癌症亦能及早診斷，而當中的篩查技術就非常重要。得易健康有限公司目前就掌握鼻咽癌篩查技術，未來將服務拓展至大灣區及東南亞地區。

但各國及地區對於血液以及DNA檢驗都有不同的規則，得易健康有限公司行政總裁翁錦輝表示，公司在中國內地的經營模式雖然亦與香港相似，但在檢測方面就比較嚴格，需要產品註冊證，國家市場監督管理總局及藥監局批核，亦要與內地醫學院合作，產生內地數據，並向國家申請臨床科研證明。「但更重要的是，內地法規訂明，內地血液樣本不可以送去其他地方檢驗，即使送去香港檢測也不行。」

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翁透露，要發展內地市場，公司將會於內地建立實驗室，專門檢測內地的血液樣本，而國際市場方面，就可以將血液送回香港。

香港的戰略定位就用來調整產品，符合各種世界醫學檢測標準，如美國FDA、歐洲CE-IVD、日本PMDA認證等。

翁坦言，香港是國際城市，看重知識產權，有利研發以及創建高新科技技術。「而內地人口基數大，適合做大規模的實驗以及臨床研究。」他解釋，香港不是將科研變成產品的生產過程地方，相反廣東省則比較適合尖端技術產品製造，因此技術研發將在香港，產品化過程就在內地。

投資者亦需要培養

近年，本地政府投放更多資源到生物醫藥科技，以建立完善的生態環境，科學園生物科技園區面積亦逐年擴大，生物科技業界發展開始蓬勃。

得易健康有限公司行政總裁翁錦輝表示，香港本地醫學科技一向都在高階水平，亦充滿各種年輕及有才能的精英，但要吸引外來的人才一環，就仍然遜色。「外國精英是否選擇來港，取決於當地的生活成本，並是否能提供房屋等津貼。」

▲ 政府近年積極投放資源到科研，科學園園區亦不斷擴展，有利本地生物醫學科技生態圈發展。（資料圖片）

在資金投資方面，翁錦輝坦言，美國在科研投資方面的土壤的確比較肥沃，畢竟美國的投資者閱歷較豐富。「美國生物醫學科技的投資者長期投資該產業，對行業有願景，過去亦有數年甚至數十年，與高等學府合作的經驗。」

翁錦輝指，反觀香港，行業投資者較重視短期收益。「近年行業投資者數量開始多，因為投資氣氛更好，而投資者其實亦需要培養。」他解釋，擁有長遠願景的生物醫學科技投資者當然有來自金融投資界別，但更多的是來自生物醫學科技行業，因為他們深深明白到業界的生態與發展情況。「如該行業愈多創業人士，他們未來成功後就會成為投資者，並注資回到該行業當中。」

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記者：李彥煒