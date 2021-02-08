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【內房數據】遠洋集團上月銷售按年升56%　一文看清內房1月銷售數據（不斷更新）

股市 18:51 2021/02/08

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一文看清內房股1月份銷售數據

內地房地產商公布2021年首月的銷售表現，富瑞引述克而瑞數據顯示，在低基數效應下，該行追蹤的大型房企，今年1月銷售平均按年升88%，考慮到去年內地疫情，相信強勁的銷售動力會在未來兩個月持續，預期平均有高雙位數增長。富瑞又指，內房股全年銷售目標或會較保守，料平均上調10%。

以下本報綜合1月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫內房12月及2020年銷售表現，看【下一頁】

遠洋集團 （03377） 1月合約銷售額為55億元（人民幣，下同），按年升56.3%，合約銷售面積為30.6萬平方米，銷售均價為每平方米1.8萬元。

寶龍地產 （01238） 1月合約銷售額為67.6億元，按年增加約92.4%，1月合約銷售總面積為43.8萬平方米，按年增加約98.4%。

綠地香港 （00337） 1月合約銷售額約為18億元，按年升305%，已售合約總面積約為12.4萬平方米，平均售價為每平方米14,480元。

龍湖集團 （00960） 1月合約銷售金額為195.1億元，按年升93%，其中，西部合同銷售金額為45.5億元，環渤海合同銷售金額為32.2億元，長三角銷售金額為52.3億元，華中地區銷售金額為22.4億元，華南地區銷售金額為42.7億元。1月合同銷售面積為117.1萬平方米。

銀城國際 （01902） 1月合約銷售額約為20.904億元，按年增402.5%，合約建築面積約為7.3萬平方米及平均合約售價約為每平方米人民幣28,633元。

萬科 （02202） 1月實現合同銷售面積398.6萬平方米，合同銷售金額714.7億元，按年增30.2%。

世茂集團 （00813） 1月的合約銷售額為200.2億元，按年升96%，合約銷售面積為113.3萬平方米，按年升94%，1月平均銷售價格為每平方米17,653元。

龍光集團 （03380） 1月的合約銷售額為160.1億元，按年增長162.8%，合約銷售面積為47.5萬平方米。

中國金茂 （00817） 1月的合約銷售金額為201億元  ，按年升91.2%，簽約銷售面積為141.47萬平方米。另外，截至2021年1月31日，集團已錄得已認購未簽約物業銷售金額約為80.98億元。

上坤地產 （06900） 1月的累計合約銷售金額為22.1億元，合約銷售面積為17.1萬平方米，合約銷售均價為每平方米12,875元。

綠城中國 （03900） 1月合約銷售金額約為143億元，按年升186%，合同銷售面積約為50萬平方米。截至1月31日，另有累計已簽認協議未轉銷售合同的金額約80億元。

合生創展 （00754） 1月物業合約銷售為27.26億元，按年升405.8%，截至1月31日，物業合約銷售而積為87,154平方米，合約銷售均價為每平方米31,280元，按年升97.8%。

禹洲集團 （01628） 1月的合約銷售金額為77.86億元，按年升126%，銷售面積為44.4萬平方米；平均銷售價格為每平方米17,524元。另外，截至2021年1月31日，集團累計的認購未簽約金額約為4.67億元。

雅居樂 （03383） 1月預售金額合計為110.3億元，按年增1.2倍，而對應建築面積為73萬平方米，平均價為每平方米15,115元。

中海外 （00688） 1月合約物業銷售金額約270.18億元，而相應的已售樓面面積約為141.67萬平方米，分別按年增加33.3%及28.4%。截至1月底止，中海外系列錄得已認購物業銷售約160.89億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中國海外宏洋 （00081） 1月合約銷售額52.79億元及合約銷售面積 36.84萬平方米，分別按年增加86.9%及35.1%。截至1月底，累計認購未簽約額10.66億元及認購未簽約面積7.77萬平方米。

陽光100中國 （02608） 1月合同銷售額約2.96億元（包含小股操盤項目4900萬元），按年增20.3%，對應合同銷售面積約2.7萬平方米。

佳兆業 （01638） 1月合約銷售錄得約82.54億元，按年增加約99.5%，合約建築面積約為48.3萬平方米，按年增加約127.9%。

首創置業 （02868） 1月簽約面積約18.7萬平方米；簽約金額約42.1億元，按年跌2.5%； 簽約均價約2.3萬元平方米。截至2021年1月底，公司尚有認購未換簽金額約25.7億元正在辦理換簽手續。

合景泰富 （01813） 1月預售額為67.8億元，與去年 同期相比增加31.3%，期內預售建築面積約為30.2萬平方米，與去年同期相比增加8.2%。

碧桂園 （02007） 1月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約403.2億元，按年增22.5%，合同銷售建築面積約456萬平方米。

中國恒大 （03333） 1月實現合約銷售金額581.2億元，較去年同期增長43.3%，合約銷售面積655.6萬平方米，較去年同期增長45.8%。

花樣年 （01777） 1月物業銷售額為約22.94億元，按年增65.2%，相應已售建築面積為約14.2萬平方米，平均物業售價為每平方米約16,166元。

中梁控股 （02772） 1月合約銷售金額約138億元，按年增86.5%，合約銷售面積約110.7萬平方米，合約銷售均價約12,500元平方米。另外，公司預期截止去年底止，淨負債率低於100%、非受限現金短債比大於1，以及剔除預收款項後之資產負債率約80%。

旭輝控股 （00884） 1月合同銷售金額約162.2億元，按年升65.5%，合同銷售面積約99萬平方米，合同銷售均價約16,400元平方米。

德信中國 （02019） 1月實現合約銷售金額約45.3億元，按年增3.1倍，合約銷售面積約20.8萬平方米。

正榮地產 （06158） 1月銷售為111.97億元，按年升約6成，合約銷售建築面積約為64.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,300元。

金輝控股 （09993） 1月合約銷售金額約78.1億元，合約銷售面積約為49.4萬平方米 ，合約平均售價約為每平方米15,800元。

力高地產 （01622） 1月實現的合約銷售約為26億元，建築面積約30.60萬平方米。

富力 （02777） 1月總銷售收入共約113.6億元，銷售面積達約82.56萬平方米，分別按年升77%及49%。

金地商置 （00535） 1月合約銷售總額約44.89億元，按年升85%，而期內合約銷售總面積約20.9萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約21,500元。

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編輯：袁諾曦

港股 遠洋集團（03377） 寶龍地產（01238） 龍湖集團（00960） 綠地香港（00337） 地產 綠城中國（03900） 龍光集團（03380） 世茂集團（00813） 中國海外宏洋（00081）

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