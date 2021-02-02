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【內房數據】富力上月銷售按年升77%　一文看清內房1月銷售數據（不斷更新）

股市 12:53 2021/02/02

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一文看清內房股1月份銷售數據

內地房地產商公布2021年首月的銷售表現，富瑞引述克而瑞數據顯示，在低基數效應下，該行追蹤的大型房企，今年1月銷售平均按年升88%，考慮到去年內地疫情，相信強勁的銷售動力會在未來兩個月持續，預期平均有高雙位數增長。富瑞又指，內房股全年目標或會較保守，料平均上調10%。

以下本報綜合1月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫內房12月及2020年銷售表現，看【下一頁】

金輝控股 （09993） 1月合約銷售金額約78.1億元，合約銷售面積約為49.4萬平方米 ，合約平均售價約為每平方米15,800元。

力高地產 （01622） 1月實現的合約銷售約為26億元，建築面積約30.60萬平方米。

富力 （02777） 1月總銷售收入共約113.6億元，銷售面積達約82.56萬平方米，分別按年升77%及49%。

金地商置 （00535） 1月合約銷售總額約44.89億元，按年升85%，而期內合約銷售總面積約20.9萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約21,500元。

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編輯：袁諾曦

港股 人民幣 金地商置（00535） 金輝控股（09993）

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