【內房數據】合景泰富上月銷售按年升31%　一文看清內房1月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房股1月份銷售數據

內地房地產商公布2021年首月的銷售表現，富瑞引述克而瑞數據顯示，在低基數效應下，該行追蹤的大型房企，今年1月銷售平均按年升88%，考慮到去年內地疫情，相信強勁的銷售動力會在未來兩個月持續，預期平均有高雙位數增長。富瑞又指，內房股全年目標或會較保守，料平均上調10%。

以下本報綜合1月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫內房12月及2020年銷售表現，看【下一頁】

合景泰富 （01813） 1月預售額為67.8億元，與去年 同期相比增加31.3%，期內預售建築面積約為30.2萬平方米，與去年同期相比增加8.2%。

碧桂園 （02007） 1月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約403.2億元，按年增22.5%，合同銷售建築面積約456萬平方米。

中國恒大 （03333） 1月實現合約銷售金額581.2億元，較去年同期增長43.3%，合約銷售面積655.6萬平方米，較去年同期增長45.8%。

花樣年 （01777） 1月物業銷售額為約22.94億元，按年增65.2%，相應已售建築面積為約14.2萬平方米，平均物業售價為每平方米約16,166元。

中梁控股 （02772） 1月合約銷售金額約138億元，按年增86.5%，合約銷售面積約110.7萬平方米，合約銷售均價約12,500元平方米。

旭輝控股 （00884） 1月合同銷售金額約162.2億元，按年升65.5%，合同銷售面積約99萬平方米，合同銷售均價約16,400元平方米。

德信中國 （02019） 1月實現合約銷售金額約45.3億元，按年增3.1倍，合約銷售面積約20.8萬平方米。

正榮地產 （06158） 1月銷售為111.97億元，按年升約6成，合約銷售建築面積約為64.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,300元。

金輝控股 （09993） 1月合約銷售金額約78.1億元，合約銷售面積約為49.4萬平方米 ，合約平均售價約為每平方米15,800元。

力高地產 （01622） 1月實現的合約銷售約為26億元，建築面積約30.60萬平方米。

富力 （02777） 1月總銷售收入共約113.6億元，銷售面積達約82.56萬平方米，分別按年升77%及49%。

金地商置 （00535） 1月合約銷售總額約44.89億元，按年升85%，而期內合約銷售總面積約20.9萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約21,500元。

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編輯：袁諾曦