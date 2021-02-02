【變種病毒】加拿大安大略省錄首宗南非變種 為本地感染

新冠肺炎疫情全球肆虐，多個國家相繼發現新冠肺炎變種病毒個案。加拿大安大略省（Ontario）錄得首宗南非變種病毒確診個案，為一名居住於西郊鄰市米西索加（Mississauga）的男性，患者近期沒有外遊紀錄，料為本地感染個案。

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安大略省衛生部首席醫療官威廉斯（David Williams） 於周一（1日）確認，當地發現首宗南非新冠病毒株感染個案，患者為居住於米西索加市的成年男性，目前於家中休養並逐漸康復。患者及其密切接觸者都沒有外遊紀錄，相信他是於社區感染變種病毒。

安大略省衛生部門正持續調查其感染源頭及傳播途徑。當地官員表示，在社區內發現到南非變種新冠病毒感到擔憂，呼籲所有居民繼續嚴格遵守防疫措施，共同合作截斷傳播鏈。

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加拿大至今已發現11宗南非的變種新冠病毒確診個案。除了安大略省外，加拿大於上月底在艾伯塔省 （Alberta） 發現6宗南非變種病毒株、以及卑詩省（British Columbia）出現4宗確診，部分為本地感染或源頭不明個案。

責任編輯：郭麗明