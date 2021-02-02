【醫學科技】本地醫學科技公司　驗DNA篩查鼻咽癌　冀拓海外市場

▲ 得易健康有限公司（TAKE2 HEALTH LTD）行政總裁翁錦輝表示，公司核心技術源自中文大學，能有效篩查鼻咽癌，未來會研發更多醫學技術。

經過2020年，大眾開始關注自身健康，醫療健康科技技術公司開始湧現。得易健康有限公司（TAKE2 HEALTH LTD）行政總裁翁錦輝表示，去年疫情令大家對健康關注度更高，香港、中國內地及其他地方的醫療健康科技產業發展非常蓬勃。

香港的科研力量世界知名，但真正能做到商業化並推出市場的只有少數。翁錦輝表示，目前公司以早期鼻咽癌檢測技術，作為第一個普及的產品及服務。資料顯示，該技術由香港中文大學盧煜明教授與其團隊研發，2017年盧教授研究成果證實了通過分析游離DNA，可在未有病徵前便有效地檢測出早期鼻咽癌，及後將技術授予GRAIL, Inc。

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翁錦輝表示，公司於2019年就與GRAIL, Inc達成協議，獲得技術全球獨家授權，並開發出Take2 Prophecy早期鼻咽癌篩查測試服務。他解釋，技術可透過抽取人們血液游離DNA，再利用電腦演算法的基因組學分析，能準確地診斷出鼻咽癌。

▲ 得易健康有限公司的技術可透過抽取人們血液游離DNA，再利用電腦演算法的基因組學分析，能準確地診斷出鼻咽癌。（資料圖片）

翁表示，技術的準確度分兩大方面量度：靈敏度與特異性。他解釋，如果1萬個患癌個案中，能成功檢測出9900個患癌患者，靈敏度就有99%；而1萬個人沒有患癌個案中，能檢測出9900個沒有癌症，特異性就有99%。「目前我們技術大約可以做到97%靈敏度，以及超過99%特異性檢測。」

本地實驗室檢測 7天有結果

目前該公司就以B2B及B2C模式發展，翁表示，公司已與本地眾多診所、私家醫院和體檢中心合作，市民大眾可向各大診所查詢。「當大眾希望採用服務時，只需到診所抽血，之後會送到香港本地的實驗室檢測，大約5至7日就有結果，測試費大約由2000元至4000元，取決於診所的診金水平。」

翁表示，公司的實驗室在沙田，今年或會考慮在科學園園區擴展。目前會先以早期鼻咽癌篩查測試服務主要業務，未來會繼續研發其他醫學服務。他指出，鼻咽癌比較特別，歐洲人病發率較低，但南中國地區尤其是廣東地區病發率就較高，東南亞亦是。「公司目前就以香港為基地，未來會向外拓展至大灣區以及東南亞如越南、新加坡，印尼等市場。」據了解，該公司就與台灣有勁生物科技股份有限公司，以及馬來西亞IHH Healthcare Berhad group轄下的子公司Pantai Premier Pathology合作。

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記者：李彥煒