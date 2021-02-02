【新冠疫苗】暴雪侵襲美國東北部 疫苗接種受阻（多圖）

▲ 美國東北部多區出現暴雪，新冠病毒檢測及新冠疫苗的接種服務也受阻。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國各州正加緊為民眾接種新冠疫苗。但美國東北部多區出現暴雪，部分地區積雪厚度更超過半米。紐約州等多州宣佈進入緊急狀態，新冠病毒檢測及新冠疫苗的接種服務也受阻。

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美國國家氣象局（National Weather Service）指，暴雪將會席捲賓夕法尼亞州至緬因州等地，預計東北部部分地區的積雪量達0.2米，部分地區的積雪量甚至會更高。

美國東部沿海地區都發布冬季暴風警告，康涅狄格州、新澤西州及紐約州等州分都宣佈進入緊急狀態。紐約市更由周一（1日）起實施緊急行政命令，禁止民眾於暴雪天氣下作非必要旅行。

紐約州部分地區的疫苗接種受阻，大部分原訂於周一及周二（2日）的預約也要押後，紐約市更暫時關閉所有疫苗接種點至周三（3日）。

除了紐約州外，新澤西州也宣布暫時關閉6個大型疫苗接種點至周三。馬薩諸塞州原定於周一展開第二階段的疫苗接種工作，但因暴雪而被迫關閉部分接種點。

責任編輯：鄭錦玲