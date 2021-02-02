【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能

▲ 近日外媒證實，蘋果（Apple）新一代iPhone將同時支援Touch ID及Face ID辨識功能。

新冠肺炎疫情爆發後，市民出門在外都需要佩戴口罩，對於使用臉部識別解鎖的手機用戶而言十分不便，不少iPhone用戶一直表示期待Touch ID回歸。最近外媒有消息指，蘋果（Apple）新一代iPhone將同時支援Touch ID及Face ID辨識功能。

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近日，《華爾街日報》引述兩位Apple前工程師消息指，Apple計劃在新一代iPhone上，同時搭載Touch ID及Face ID功能。其中一位工程師表示，該公司一直在研究光學傳感器和屏幕讀取技術。他也指出，光學傳感器較超聲波更加可靠，可在屏幕任何一個位置作出指紋辨識。

早於在去年10月份，知名爆料人士 @L0vetodream 曾預測，iPhone將重新支援Touch ID功能，但他當時沒有透露明確推出的時間。另外，該報道也指出，近年來Apple擁有多項屏下識別技術相關的專利，而去年 9 月，Apple成功獲得一項屏下指紋技術專利，但一直以來沒有將相關技術應用在產品上。

責任編輯：李寶如