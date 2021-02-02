  • 23°C
香港時間 : 2021202日 (二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能

科技 10:53 2021/02/02

分享：

近日外媒證實，蘋果（Apple）新一代iPhone將同時支援Touch ID及Face ID辨識功能。 

新冠肺炎疫情爆發後，市民出門在外都需要佩戴口罩，對於使用臉部識別解鎖的手機用戶而言十分不便，不少iPhone用戶一直表示期待Touch ID回歸。最近外媒有消息指，蘋果（Apple）新一代iPhone將同時支援Touch ID及Face ID辨識功能。 

<<【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成

<<【iPhone】傳iPhone 13系列將支援WiFi 6E網絡　可擴展至6GHz頻段

近日，《華爾街日報》引述兩位Apple前工程師消息指，Apple計劃在新一代iPhone上，同時搭載Touch ID及Face ID功能。其中一位工程師表示，該公司一直在研究光學傳感器和屏幕讀取技術。他也指出，光學傳感器較超聲波更加可靠，可在屏幕任何一個位置作出指紋辨識。

早於在去年10月份，知名爆料人士 @L0vetodream 曾預測，iPhone將重新支援Touch ID功能，但他當時沒有透露明確推出的時間。另外，該報道也指出，近年來Apple擁有多項屏下識別技術相關的專利，而去年 9 月，Apple成功獲得一項屏下指紋技術專利，但一直以來沒有將相關技術應用在產品上。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
2021/01/31
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【頭戴式耳機】AirPods Max一機難求　未來數月將持續缺貨至4月
2021/01/30
【頭戴式耳機】AirPods Max一機難求　未來數月將持續缺貨至4月
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
2021/01/28
【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出
【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
2021/01/27
【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
作業系統 智能服務 流動裝置 專利 技術應用 編輯 Apple 超聲波 新冠肺炎 iPhone

下一篇文章

【蘋果App私隱標籤】Facebook擬予用戶權限　顯示個性化廣告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查
【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【每日焦點】華為疑通過虛假帳號攻擊政府政策　小米反擊美國投資黑名單
【每日焦點】華為疑通過虛假帳號攻擊政府政策　小米反擊美國投資黑名單
【機迷熱話】日本遊戲店囤積大量PS5現貨　拆解滯銷原因
【機迷熱話】日本遊戲店囤積大量PS5現貨　拆解滯銷原因
【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？