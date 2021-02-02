【本港疫情】本周四起重開戶外運動場 惟港府宣布延長社交距離至2月17日

本港疫情持續，港府本周一（1日）舉行記者會宣布，原訂本周三（3日）結束的社交距離措施，延長兩周至2月17日，包括禁止群組聚集、晚市暫停堂食和關閉表列處所等措施。惟戶外運動場所本周四起重開，供市民使用。

政務司司長張建宗表示，經審慎考慮目前疫情和諮詢專家意見，認為目前沒有空間放寬各項社交距離措施。他指，抗疫持久，明白市民假日未必希望困在家中，故本周四起重開涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所，讓市民在保持社交距離情況下，放鬆身心。

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他又指，為了盡量減低感染風險，會要求場地負責人定期為員工安排檢測，以及確保透過「安心出行」流動應用程式等方式保留到訪場地人士的紀錄，以便出現確診個案時進行接觸追蹤。他表示，延長社交距離措施屬艱難決定，期望受影響商戶和業界諒解，並衷心感謝他們為助社會盡早走出疫情默默付出，希望未來兩周有效遏制疫情，讓各受影響行業在農曆新年過後有秩序地逐步復業。

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責任編輯：潘曉豐