【港版納指】恒生科指重返一萬關 美團創新高、京東升逾半成

上一篇文章
【異動股】保利協鑫顆粒硅產能邁入萬噸級別規模 股價升逾兩成
港股造好，ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ）齊升，美團曾升5%，破頂高見410.6元，現升逾2%，報408元。京東物流據報本月提交香港IPO申請，京東 （09618） 升逾5%，京東健康 （06618） 亦升逾3%。科網股齊升下，恒生科技指數重上一萬關，現升3.3%，報10091點。
京東物流擬港第二上市【下一頁】
大行最新睇美團目標價幾多？【下一頁】
騰訊升逾4%，報743元，阿里巴巴及小米均升逾3%，報260元及30.5元。
市場料阿里上季經調整盈利增長2成，見【下一頁】
恒生科指成份股中，微盟 （02013） 及眾安在綫 （06060） 表現最好，升逾7%。
內地基金一哥天弘對港股極樂觀，見【下一頁】
相關文章：【阿里巴巴股價】恒生科技指數產品吸資 1.3億資金追「港版納指」ETF、槓桿產品博反彈
相關文章：【港股市況】恒生指數升500點 騰訊升逾4%（不斷更新）
相關文章：【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】
緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】
編輯：袁諾曦