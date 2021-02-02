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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港版納指】恒生科指重返一萬關 美團創新高、京東升逾半成

股市 13:14 2021/02/02

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恒生科指重返一萬關 美團創新高

港股造好，ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ）齊升，美團曾升5%，破頂高見410.6元，現升逾2%，報408元。京東物流據報本月提交香港IPO申請，京東 （09618） 升逾5%，京東健康 （06618） 亦升逾3%。科網股齊升下，恒生科技指數重上一萬關，現升3.3%，報10091點。

京東物流擬港第二上市【下一頁】

大行最新睇美團目標價幾多？【下一頁】

騰訊升逾4%，報743元，阿里巴巴及小米均升逾3%，報260元及30.5元。

市場料阿里上季經調整盈利增長2成，見【下一頁】

恒生科指成份股中，微盟 （02013） 及眾安在綫 （06060） 表現最好，升逾7%。

內地基金一哥天弘對港股極樂觀，見【下一頁】

相關文章：【阿里巴巴股價】恒生科技指數產品吸資　1.3億資金追「港版納指」ETF、槓桿產品博反彈

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相關文章：【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

 

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編輯：袁諾曦

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）

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