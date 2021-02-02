上海證券報頭版評中國企業家　點名讚任正非馬化騰等　阿里巴巴、馬雲無份

上海證券報在頭版發表題為《高質量發展 豈能缺少企業家精神》的評論文章，文章提及多位企業家，包括華為任正非、騰訊 （00700） 馬化騰、小米 （01810） 雷軍，比亞迪 （01211） 的王傳福，但未有提及阿里巴巴 （09988） 及馬雲。

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文章指，騰訊的馬化騰改寫移動互聯網時代，並引用馬化騰稱「騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻」。 評論稱，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念， 並預言「又一場大洗牌即將開始」。

對於現在的中國來說，「企業家」應該有闊處，有正處，有良處，有快處，有真處，有捷處，有雅處，有警處；進止在我，大度優遊，有創新的魄力、堅持的定力，亦有共進退的胸懷擔當。他們是能夠推動企業乃至中國經濟走向高質量發展的奮鬥者、有志士。

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《高質量發展 豈能缺少企業家精神》全文如下：

有人曾說，企業史就是企業家創造歷史的過程。此論雖不免落入英雄敘事的窠臼，卻也道出了企業家之於企業發展的“精神力量”。

將歷史的“巧思”透過企業和企業家兩個群體的時空變化，做個集中體現——出身草莽、敢闖敢拼、百無禁忌，一代中國企業家從過去僵硬的經濟體制中破土而出，出於對擺脫貧困最質樸的渴望和成就事業的激情，為改革開放之初的中國經濟吹來新風。

以這群“領跑者”的形象“速描”，映照出中國當時更廣泛企業的群像：高速發展、雄心勃勃，它們像少年一樣活力四射、期待明天，但又對未來方向不甚明了，對規則界限少有畏懼。

大浪淘沙。如今，這種“草莽英雄”的特質已在上述二者的身上雙雙褪去。取而代之的，則是一批更尊重發展規律的企業與一群更遵守市場規則的企業家。

創造奇跡的華為不相信奇跡。任正非說：“有所為，必須有所不為。”

橫空出世的刀片電池讓王傳福底氣更足：“特斯拉已經亮牌了，現在輪到比亞迪出牌了。”

“讓世界愛上格力造。”董明珠堅信，制造業最大的使命是它可以真正改變這個世界。

企業和企業家，兩條“不謀而合”又相輔相成的發展軌跡，不經意間揭示出我國經濟發展的“基本規律”，即由高速增長邁向高質量發展之路。

當經濟發展始以“質”計，新時代的企業家精神應該如何重新定義？

2018年11月1日，習近平總書記在民營企業座談會上強調，非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變。2020年7月21日，習近平總書記在企業家座談會上指出，企業家要帶領企業戰勝當前的困難，走向更輝煌的未來，就要弘揚企業家精神，在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己。

這不僅讓企業家們吃下了定心丸，也為中國今天所需的企業家精神描摹出清晰輪廓。

若將商海比作江湖，企業家便是當之無愧的“掌門人”。江湖之中，有血雨腥風、刀光劍影，亦有同氣連枝、相倚為強。

俠之大者，為國為民。從近代榮德生、張謇等有識之士舉起“實業救國”的大旗，到今天大批優秀企業家在互聯網、汽車、醫藥、消費等領域全面開花。“科創興國”被不斷賦予時代新義，代代相承的“家國情懷”卻始終未變。

“以義為利、趨義避財”“財自道生、利緣義齲”……中國自古以來的“商訓”，皆講究義與利的辯證統一。

“‘義’就是要承擔責任，做應該做的事情，把應該做的事情做到位。‘利’就是要讓大家都得到利益，自己要通過努力獲得利潤，同時也要同其他人分享利益。”自上市以來，福耀玻璃累計發放A股股息達167億元；曹德旺個人則累計向社會捐贈約120億元。

這種義利相濟，還體現於企業與員工的“攜手共進”。曾喊出“讓所有格力員工持有格力股票”的董明珠，正加速推動這一目標的實現。2020年10月，格力電器宣布用30億元至60億元回購股份，用於實施員工持股計劃或股權激勵。

在小米成立10周年演講後，雷軍宣布：新增合夥人！“單打獨鬥已經成為歷史。”他在內部信中寫道，“小米下一個10年的重新創業，更需要強大的團隊和源源不斷的傑出人才。”

“人皆知我所以勝之形，而莫知吾所以制勝之形。”出奇制勝的道理，同樣適用於企業競爭。

改寫移動互聯網時代的馬化騰說：“騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻。”擅長自我顛覆的他在2020年底提出了“全真互聯網”概念，並預言“又一場大洗牌即將開始”。

“和別人競爭，還走別人走過的路，那就是自尋死路。”在“技術狂人”王傳福的帶領下，比亞迪形成了一整套新能源汽車研發配套生產體系。“越是出現調整的時候，就越是技術創新的時候；越是企業變革的時候，就越是苦練內功的時候。”

練得“獨門秘籍”以傍身，方可日臻精進、自成一派。然而，積累“內力”絕非一日之功，倘無專注之精神、堅毅之信念，僅憑這山望著那山高，終難成大業。

任正非笑把華為比作“烏龜”：20多年來專注電子通訊，不見路邊鮮花，反而行得康莊大道。

發展30載，專注低壓電器和光伏領域的正泰電器成長為行業龍頭。“掌門”南存輝的“十字箴言”，歸於“經得起誘惑，耐得住寂寞”。

“企業家”的精神內核，因時而變、乘勢而進。1800年，當法國經濟學家J·B·薩伊首次提出“企業家”時，他定義為“將經濟資源從生產力較低的領域轉移到較高的領域的人”。20世紀中期，熊彼特則將“企業家”的內核歸納為“創造性的破壞”。

對於現在的中國來說，“企業家”是什麽樣子？有闊處，有正處，有良處，有快處，有真處，有捷處，有雅處，有警處；進止在我，大度優遊，有創新的魄力、堅持的定力，亦有共進退的胸懷擔當。他們是能夠推動企業乃至中國經濟走向高質量發展的奮鬥者、有志士。

高質量發展，豈能少得了企業家精神！