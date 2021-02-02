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【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資265億後 擬與銀行洽談78億貸款

股市 09:47 2021/02/02

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Robinhood獲注資265億後 擬與銀行洽淡78億貸款

遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件引發蝴蝶效應，網上交易平台Robinhood成為散戶對抗華爾街對冲基金的渠道。Robinhood繼一周內兩次注資，外電引述消息人士指，Robinhood正與銀行談判，尋求擴大信貸額度或安排新的信貸額度，以獲得10億美元（77.5億港元）的借貸，應對大量做空股票的訂單。

Robinhood放寬限購令，詳見【下一頁】

Robinhood行政總裁Vlad Tenev日前表示，由於結算機構要求公司提供30億美元作抵押，平台決定限制部份交易。

GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲，詳見【下一頁】

報道指，Robinhood向銀行借貸與周一公布已籌集的34億美元（約265億港元）分別進行，反映上周散戶「挾爆淡倉」所造成的財政壓力。

相關文章：【遊戲驛站GME】GME股價收市瀉3成　盤後再瀉1成至200美元水平　沽空倉位已大減逾半

【遊戲驛站GME】白銀定價權由「13位莊家」掌控　散戶挾淡倉能否成功？

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編輯：袁諾曦

美股 股票 網上交易平台 GameStop（美：GME）

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