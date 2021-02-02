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【網店物流小幫手@iM網欄】網店頻頻缺貨？庫存管理為店主解決難題

名人薈萃 18:18 2021/02/02

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網店店主遇到「缺貨」時，常會感到不知所措，一方面怕得失顧客，且可能失去明明到手的生意。另一方面又要花時間與客人溝通處理退款，增加了工作量和營運成本。

以下是網店較常遇到的難題：

●盤點時發現產品購入與賣出的數量不符

●顧客下單後才發現產品已售罄或過期，最終未能出售

●店主整理及更新庫存需時，而隨着產品種類及訂單增加，所需的人力及時間成本不斷上升

其實網店可利用合適的庫存管理方法，掌握庫存及產品的流動狀態，使盤點過程更簡單順暢。店主更可透過以往的數據進行分析，並制定出每項產品的適當庫存量（安全的存貨水平）、訂貨量和周期等，大大減少因缺貨、滯貨（Dead Stock）或長期儲存而導致產品耗損（如：過期）所引致的風險與損失。以下是4種常見的管理庫存技巧：

▶︎ABC管理法：把銷售的產品分為A、B、C 三種類別。A 類為高價值但銷售量低的產品，庫存量應為最少。B類為中價值而銷售量中等的產品，可根據平均銷售頻率來決定庫存量。C類為低價值但銷售量高的產品。庫存量可較高。當向廠商大量訂購時，較容易獲取優惠，亦能減低補貨次數。

▶︎安全庫存（Safety Stock）：根據產品的需求量而額外預備的緩衝庫存，避免因訂單突然增多或預測誤差而導致缺貨。

▶︎訂貨點管理 （Reorder Point）：根據產品需求、銷售周期及安全庫存量（Safety Stock）來制定出訂貨點。當庫存數量下降至訂貨點便啟動訂貨程序，確保有充裕的時間補貨。

▶︎先進先出（First In First Out, FIFO）：對具時效或季節性的產品而言，此庫存控制安排較為適合。店主可先銷售最先訂入的產品或存貨，減少產品因品質變化或款式改動而引致的耗損。

除上述的技巧外，SKU庫存管理也能助網店店主加快處理訂單的速度，而且能減低出錯貨的機會（詳情可參閱：https://bit.ly/39iRC9X）。店主亦可同時透過網店物流小幫手的線上系統進行即時的數據互換，提高庫存訊息的透明度，即時掌握各項產品的狀態及流轉周期，並可對產品庫存數據作出更準確的分析，適時調整補貨及庫存管理策略。如此，店主便能持久有效地管理庫存，不用再被缺貨的問題困擾。

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫，貼心為網店店主、中小企制定省時、省力、省成本的一站式網店物流方案（包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝，以及安排快遞）

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撰文 : 葉翠玲（Sandra） e+Solutions 項目經理

欄名 : 網店物流小幫手

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