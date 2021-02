【網店物流小幫手@iM網欄】網店頻頻缺貨？庫存管理為店主解決難題

網店店主遇到「缺貨」時,常會感到不知所措,一方面怕得失顧客,且可能失去明明到手的生意。另一方面又要花時間與客人溝通處理退款,增加了工作量和營運成本。

以下是網店較常遇到的難題:

●盤點時發現產品購入與賣出的數量不符

●顧客下單後才發現產品已售罄或過期,最終未能出售

●店主整理及更新庫存需時,而隨着產品種類及訂單增加,所需的人力及時間成本不斷上升

其實網店可利用合適的庫存管理方法,掌握庫存及產品的流動狀態,使盤點過程更簡單順暢。店主更可透過以往的數據進行分析,並制定出每項產品的適當庫存量(安全的存貨水平)、訂貨量和周期等,大大減少因缺貨、滯貨(Dead Stock)或長期儲存而導致產品耗損(如:過期)所引致的風險與損失。以下是4種常見的管理庫存技巧:

▶︎ABC管理法:把銷售的產品分為A、B、C 三種類別。A 類為高價值但銷售量低的產品,庫存量應為最少。B類為中價值而銷售量中等的產品,可根據平均銷售頻率來決定庫存量。C類為低價值但銷售量高的產品。庫存量可較高。當向廠商大量訂購時,較容易獲取優惠,亦能減低補貨次數。

▶︎安全庫存(Safety Stock):根據產品的需求量而額外預備的緩衝庫存,避免因訂單突然增多或預測誤差而導致缺貨。

▶︎訂貨點管理 (Reorder Point):根據產品需求、銷售周期及安全庫存量(Safety Stock)來制定出訂貨點。當庫存數量下降至訂貨點便啟動訂貨程序,確保有充裕的時間補貨。

▶︎先進先出(First In First Out, FIFO):對具時效或季節性的產品而言,此庫存控制安排較為適合。店主可先銷售最先訂入的產品或存貨,減少產品因品質變化或款式改動而引致的耗損。

除上述的技巧外,SKU庫存管理也能助網店店主加快處理訂單的速度,而且能減低出錯貨的機會(詳情可參閱:https://bit.ly/39iRC9X)。店主亦可同時透過網店物流小幫手的線上系統進行即時的數據互換,提高庫存訊息的透明度,即時掌握各項產品的狀態及流轉周期,並可對產品庫存數據作出更準確的分析,適時調整補貨及庫存管理策略。如此,店主便能持久有效地管理庫存,不用再被缺貨的問題困擾。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫,貼心為網店店主、中小企制定省時、省力、省成本的一站式網店物流方案(包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝,以及安排快遞)

