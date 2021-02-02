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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升485點　騰訊、阿里巴巴升逾3%（不斷更新）

股市 09:33 2021/02/02

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港股市況不斷更新

美股於2月首個交易日反彈，道指升229點。港股今早承接造好，恒生指數開報29378點，恒指升485點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%、美團 （03690） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09：32】保利協鑫 （03800） 反彈逾7%，高見2.47元。

【09：30】新鴻基 （00086） 升0.3%。

【安信兄弟】傳安信39億元賣盤予新鴻基　新鴻基：尚未訂立明確協議（第二版）

【09：27】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升近3%；華晨 （01114） 升近0.7%；長汽 （02333） 升逾3%。

【比亞迪淡倉】摩通申報持比亞迪淡倉　增至逾5000萬股　貨值125億

【09：25】中策集團 （00235） 高開15%，開報0.23元。

【09：24】石藥集團 （01093） 高開逾6%。石藥集團公布，建議發行不超過13.3億股新的人民幣股份在上海科創板上市。

【醫藥股】石藥擬境內發行不多於13.3億新股於科創板上市

【09：20】恒生指數開報29378點，升485點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%、美團 （03690） 升逾2%。

【09：14】即月期指開報28980點，升176點或0.6%。

【09：00】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放780億元人民幣。

【08：52】恒指黑期升33點，報28885點；道指期貨跌10點，報30100點。

【08：10】錦欣生殖  （01951） 配售8000萬股，每股配售價15.85元，較上日收市價17.02元折讓約6.87%，籌集12.68億元。

【配股潮】錦欣生殖折讓近7%配股　淨籌逾12億元

【08：00】阿里巴巴收市後放榜 上季經調整盈利料增長2成、利潤率降

【07：55】中策集團  （00235）  公布，集團已經獲選進入東亞人壽有關投標程序第二階段的入圍投標者之一，而集團已經於第二階段提交要約。

中策集團確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.78元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報728.09元，升16.09元或近2.3%。

更多ADR收市：

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    +2

【07：30】美股於2月首個交易日反彈，道指曾升353點，收市升229點或0.76%，報30211點 ； 標指上揚1.6%，收報3773點 ； 納指漲332點，收報13403點。

港股ADR收報29070點，升177點。恒指夜期跌27點，收報28777點，低水116點。

道指升229點港股ADR升177點　紐約期銀升逾9%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 阿里巴巴－SW（09988） 中策集團（00235） 錦欣生殖（01951） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005） 恒生指數

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