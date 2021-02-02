【港股市況】恒生指數升355點　阿里巴巴績前升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股造好，恒生指數開報29378點，恒指升485點，早段走勢反覆向上，曾升最多618點，其後升勢回順，恒生指數收報29248點，升355點，成交2255億元。阿里巴巴 （09988） 績前升逾3%；京東 （09618） 升逾半成；小米 （01810） 轉跌0.3%；保利協鑫 （03800） 破頂升35%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【16：10】恒生指數收報29248點，升355點，成交2255億元。阿里巴巴 （09988） 績前升逾3%；京東 （09618） 升逾半成；小米 （01810） 轉跌0.3%；保利協鑫 （03800） 破頂升35%。

【16：00】恒生指數U盤前升357點，報29250點。

【15：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升幅收窄至逾1%；隔里 （09988） 收市後放榜，股價績前升逾3%。

【15：20】港股尾市升幅收窄至約350點，報29248點。

【15：05】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至33%，破頂高見2.98元。

【15：00】上證升0.8%；深證升近2.1%；創業板指升近2.2%。

【14：40】大市最近升近450點，報29337點。

【14：25】中國海外諾信 （00464） 升1.35倍，高見0.57元，暫為升幅最大股份。

【14：14】海底撈 （06862） 及呷哺呷浦 （00520） 齊升逾一成破頂。九毛九 （09922） 股價亦創新高，曾32.85元。

【餐飲股】火鍋股升逾一成破頂 九毛九曾升逾8%創新高 野村點睇餐飲股？

【14：12】保利協鑫 （03800） 升近三成，破頂高見2.9元。

【14：11】港股升近480點，報29372點。

【13：27】大市升幅收窄至約400點，恒指報29298點。

【13：27】保利協鑫顆粒硅產能邁入萬噸級別規模 股價升逾兩成

【13：09】京東 （09618） 午後升幅擴至逾半成，報道指京東旗下京東物流計劃最早本月提交香港IPO申請，預計第二季上市。

【新股IPO】京東物流據報本月提交香港IPO申請 第二季上市

【13：04】港股午後初段升約515點，報29409點。

石SIR今日推介石藥

【12：04】 澳門首批10萬劑國藥疫苗周五抵達 濠賭股彈升、銀娛升5%

【12：00】恒生指數半日升526點，報29419點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；保利協鑫 （03800） 升26%。

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【11：51】 保利協鑫 （03800） 續尋日內頂，最新升逾25%高見2.8元。

【11：42】大市中午收市前升勢略為回順，恒指升480點，報29373點。

【11：36】港府要求近7萬機場員工強制檢測 國泰股價靠穩

【11：33】內地股市半日向上，上證升近0.6%；深證升1.5%；創業板指升2%。

【11：20】大市最新升約566點，報29459點。

【10：57】車股升幅進一步擴大，比亞迪 （01211） 升逾6%；吉利 （00175） 升半成；長汽 （02333） 升逾7%；華晨 （01114） 升逾2%。

【10：43】恒生科指重返一萬關 美團創新高、微盟升逾7%

【10：43】石藥 （01093） 升幅擴大至一成，高見8.9元。

【10：36】美團 （03690） 升逾4%，高見409.6元創上市新高。另外，騰訊 （00700） 升半成；阿里巴巴 （09988） 升近4%；小米 （01810） 升逾2%。

【10：34】港股升幅擴大至600點，至約29500點水平。

【10：24】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至12%，高見2.48元。

【10：11】科指升3%重上10000點，高見10076點，最新報10051點。

【10：09】ATMX造好，除騰訊 （00700） 升逾4%外，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升3%；美團 （03690） 升逾2%。

【10：04】大市升幅擴大至500點，騰訊 （00700） 升幅擴大至逾4%，高見744元。

【09：59】港股最新升約465點，報29357點。

【09：57】】君實升10% 與Coherus美加合作開發核心產品、最高獲86億付款

【09：53】騰訊 （00700） 升近4%。上海證券報在頭版發表題為《高質量發展 豈能缺少企業家精神》的評論文章，稱騰訊的馬

化騰改寫移動互聯網時代。評論稱，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念，並預言「又一場大洗牌即將開始」。

【09：43】雨潤食品 （01068） 回吐1%。此前報道指雨潤食品重組傳引入央企，雨潤食品表示只有兩間全資附屬公司涉及重整。此外，重整審計評估工作尚在進行中， 重整方案尚未確定。

雨潤集團重組傳引入央企 雨潤食品飆升2成 澄清：僅兩間附屬公司涉及重整

【09：41】油價隔晚升逾2%，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【09：39】東亞 （00023） 股價升逾3%，高見17.8元。彭博報道，東亞最快將於本月內敲定東亞人壽的買家。

【東亞重組】東亞傳最快本月出售東亞人壽 友邦、中策有份競購

【09：36】大市早段升約375點，報29266點。

【09：35】白銀概念股回吐，中國白銀 （00815） 跌逾17%；金貓銀貓 （01815） 跌14%。白銀期貨高位回落曾跌近3%。

【09：32】保利協鑫 （03800） 反彈逾7%，高見2.47元。

【09：30】新鴻基 （00086） 升0.3%。

【安信兄弟】傳安信39億元賣盤予新鴻基 新鴻基：尚未訂立明確協議（第二版）

【09：27】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升近3%；華晨 （01114） 升近0.7%；長汽 （02333） 升逾3%。

【比亞迪淡倉】摩通申報持比亞迪淡倉 增至逾5000萬股 貨值125億

【09：25】中策集團 （00235） 高開15%，開報0.23元。

【09：24】石藥集團 （01093） 高開逾6%。石藥集團公布，建議發行不超過13.3億股新的人民幣股份在上海科創板上市。

【醫藥股】石藥擬境內發行不多於13.3億新股於科創板上市

【09：20】恒生指數開報29378點，升485點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%、美團 （03690） 升逾2%。

【09：14】即月期指開報28980點，升176點或0.6%。

【09：00】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放780億元人民幣。

【08：52】恒指黑期升33點，報28885點；道指期貨跌10點，報30100點。

【08：10】錦欣生殖 （01951） 配售8000萬股，每股配售價15.85元，較上日收市價17.02元折讓約6.87%，籌集12.68億元。

【配股潮】錦欣生殖折讓近7%配股 淨籌逾12億元

【08：00】阿里巴巴收市後放榜 上季經調整盈利料增長2成、利潤率降

【07：55】中策集團 （00235） 公布，集團已經獲選進入東亞人壽有關投標程序第二階段的入圍投標者之一，而集團已經於第二階段提交要約。

中策集團確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.78元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報728.09元，升16.09元或近2.3%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股於2月首個交易日反彈，道指曾升353點，收市升229點或0.76%，報30211點 ； 標指上揚1.6%，收報3773點 ； 納指漲332點，收報13403點。

港股ADR收報29070點，升177點。恒指夜期跌27點，收報28777點，低水116點。

道指升229點港股ADR升177點 紐約期銀升逾9%

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責任編輯︰梁浩碩