▲ 【疫情焦點】全球確診新增27萬宗 美國新增12萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至2月2日早上8時25分，全球累計104,104,066宗新冠肺炎確診病例，較上日增加271,369宗。累計2,249,644死亡個案，較上日增加6,639宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 127,260 26,898,302 454,035 意大利 7,925 2,560,957 88,845 英國 18,668 3,846,851 106,774 西班牙 22,251 2,852,729 59,081 法國 4,347 3,260,267 76,656 德國 2,859 2,232,327 58,396 中國 21 89,585 4,636 香港 0 10,487 182

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩