【疫情焦點】全球確診新增27萬宗　美國新增12萬

上一篇文章
【醫藥股】石藥擬境內發行不多於13.3億新股於科創板上市
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至2月2日早上8時25分，全球累計104,104,066宗新冠肺炎確診病例，較上日增加271,369宗。累計2,249,644死亡個案，較上日增加6,639宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|127,260
|26,898,302
|454,035
|意大利
|7,925
|2,560,957
|88,845
|英國
|18,668
|3,846,851
|106,774
|西班牙
|22,251
|2,852,729
|59,081
|法國
|4,347
|3,260,267
|76,656
|德國
|2,859
|2,232,327
|58,396
|中國
|21
|89,585
|4,636
|香港
|0
|10,487
|182
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩