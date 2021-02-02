【東亞賣產】中策集團曾升25%後回順　確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段

▲ 中策集團確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段

東亞銀行 （00023） 日前據報最快將本月內敲定東亞人壽的買家，據指友邦保險 （01299） 、中策集團均有份競購。中策集團 （00235） 公布，中策已經獲選進入東亞人壽有關投標程序第二階段的入圍投標者之一，而中策已經於第二階段提交要約，惟須待進一步進行盡職審查以及訂立具法律約束力之協議後，方可作實。

中策集團高開15%，升幅一度擴大至25%，高見0.249元，最新升幅收窄至8%，暫報0.216元，成交9030萬元。中策最新市值44億元，消息指東亞人壽收購規模或會達到5億至6億美元（約38.8億至46.5億港元）。

東亞傳最快本月出售東亞人壽 友邦、中策有份競購，詳情請看【下一頁】

中策集團指，東亞人壽的投標程序仍然在進行中，公司可能會亦可能不會贏得東亞人壽的投標，而即使其中標，潛在交易將仍須待若干條件（包括取得公司股東批准）獲滿足後，方可作實。因此，目前無法確定潛在交易是否將會進行。

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責任編輯︰梁浩碩