道指升229點港股ADR升177點　紐約期銀升逾9%

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中策集團確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段
道指升229點
美股於2月首個交易日反彈，道指曾升353點，收市升229點或0.76%，報30211點 ； 標指上揚1.6%，收報3773點 ； 納指漲332點，收報13403點。
港股ADR升177點
港股ADR收報29070點，升177點。滙豐 （00005） ADR折合報40.78元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報728.09元，升16.09元或近2.3%。恒指夜期跌27點，收報28777點，低水116點。
油價升逾2%
市場預期原油庫存下降，加上憧憬經濟將加快復甦，油價上升，紐約期油收報53.55美元，升1.35美元或2.6%。布蘭特期油收報56.35美元，升1.31美元或2.4%。
美滙指數升近0.5%
美元上升，美滙指數報91，升近0.5%。歐元兌美元報1.2066；美元兌日圓報104.91。
美國10年期債息報1.08厘。
紐約期銀升逾9%
散戶「挾淡倉」行動帶動白銀價格上升，紐約期銀收報29.418美元，升2.504美元或9.3%。紐約期金收報1863.9美元，升13.6美元或0.7%。現貨金於1860美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情