【美股收市】道指彈229點 散戶轉炒白銀 GameStop瀉3成

散戶投資者轉炒白銀，期銀一度升13%，創8年高 ; 美股三大指數在2月首個交易日均反彈，科技股更帶領納指急升2.55%。沽空概念股GameStop（美：GME）則逆市瀉3成。

道指升幅曾擴至353點，收市升229點或0.76%，報30211點 ; 標指上揚1.6%，收報3773點 ; 納指漲332點，收報13403點。

大型科網股領漲，Tesla大升5.8%，微軟和Visa分別升3.3%、2.6%。

美國散戶挾淡倉大軍繼續出擊，繼炒高GameStop股票，重創做淡的對冲基金後，白銀稱成為新目標，刺激白銀曾急升1成，高見每盎斯30.64美元。銀價帶旺貴金屬價格，現貨金漲0.69%，報1860.9美元。

至於散戶大戰對冲基金的「主戰場」GameStop股價急瀉，一度觸發熔斷，最多瀉逾34%，收市仍挫31%，報225.01美元；除了部分券商限制客戶投資GME股票外，據報GameStop的沽空倉位已大幅減少，意味挾淡倉壓力已大幅降低。市場消息指網上交易平台Robinhood再次獲股東注資24億美元，以應付近日散戶熱炒沽空股，令到對資金的需求急增。

芝加哥期交所表示，將密切監察市場活動。聯儲局官員首度就沽空概念股炒賣事件表態，明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，一批人與另一批人就個別股份進行投機博弈的行為，不會使他感到憂慮，也沒有改變他對貨幣政策的看法。

另一方面，市場聚焦美國新紓困措施，總統拜登將與提出新紓困建議的10名共和黨參議員會面，交流彼此對紓困計劃的看法。民主黨領袖繼續推動新紓困計劃在國會的審議工作。

油價向好，紐約期油收漲2.58%，報53.55美元，上周累跌0.13%；布蘭特期油升2.4%，收報56.35美元。

數據方面，1月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為59.2，是2007年有紀錄以來最高的水平。供應管理協會(ISM)製造業指數從去年12月的60.7，跌至58.7，低於市場預期的60。

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責任編輯：柯志宏