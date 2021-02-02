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【樓市現象】豪氣綠表買家心儀將軍澳居屋 睇樓兩次即Full Pay購入頌明苑 三房528萬元成交

股樓投資 12:48 2021/02/02

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臨近農曆新年，不少買家也希望趁過年前作出入市決定，故近日二手買家入市步伐也明顯加快。最近一名擁綠表資格的買家，睇樓兩次後就決定Fullpay (全額付款)購入將軍澳居屋頌明苑嘉明閣3房單位。

【樓市現象】新盤新股兩路勁吸資金 二手業主叫價趨強硬 周末十大屋苑成交量跌逾2成，詳見【下一頁


利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳居屋頌明苑嘉明閣(A座)低層7室的二手成交，單位實用面積約645平方呎，為三房連儲物室間隔，望內園景。單位原以叫價570萬元放盤，經議價後減價42萬元或約7.4%，最後以528萬元（綠表價）沽出，折合實用面積呎價約8,186元。

【本港之光】新世界及K11撼贏多國 奪「房地產奧斯卡」MIPIM Asia Awards 四大獎 鄭志剛：「可持續發展將引領房地產行業的未來」，詳見【下一頁

K11 ATELIER King's Road究竟有幾「綠色」?即click到下面睇睇：

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據了解，原業主於1993年10月，以77.77萬元買入單位，持貨27年，現轉手帳面獲利約450.23萬元，單位升值近5.8倍。

【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅，詳見【下一頁


蔡庭勇補充，以上成交的買家睇樓兩次後，經過一輪議價及考慮，就立即決定Fullpay （全額付款）形式購入單位。他又指，頌明苑上月共錄得3宗綠表市場成交，平均實用面積成交呎價約8,492元，屋苑目前仍有約12個綠表放盤，入場費由420萬元起。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

農曆新年 成交 居屋 放盤 將軍澳 嘉明閣 頌明苑

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