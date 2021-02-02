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【美股焦點】維珍銀河本月重啟大空船試飛　股價漲逾18%

股市 01:42 2021/02/02

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維珍銀河計劃重啟太空船試飛。

太空旅遊公司維珍銀河（美：SPCE）正在為下一次太空飛行測試做準備。維珍銀河表示，搭載火箭動力飛行測試的Two Unity宇宙飛船試飛計劃將於2月13日開始，並有望在2月重啟飛行。消息刺激公司股價大漲18.1%，52.4美元。

維珍銀河去年12月的太空船試飛未能按計劃升空，主要是由於太空船電腦停止了火箭發動機的點燃。維珍銀河公司表示，公司一直在新墨西哥州的美國航天中心為這次飛行做準備。在上次試飛失敗後，公司開展了糾正及全面的地面測試工作。

維珍銀河表示，新的飛行計劃將由兩名飛行員負責，飛行將評估客艙的部分部件，測試從飛船到地面的實時通訊能力，並在飛行助推階段評估升級後的水平穩定器和飛行控制系統。

另外，Ark Investment早前亦披露了其正籌備新一隻主動型ETF，主題為太空探索，代號為「ARKX」，市場預期維珍銀河將會是該ETF的潛在投資對象之一。

相關文章︰【太空探索】馬斯克旗下SpaceX傳最新估值至少600億美元 歷來最大估值躍升

維珍銀河今掛牌 成首隻太空旅遊股

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

 

ETF 美國 維珍銀河（美：SPCE） 美股

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