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【美國經濟】拜登將會見10位共和黨議員　討論紓困計劃

股市 00:12 2021/02/02

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拜登將會見10名共和黨參議員，討論紓困計劃。

外電引報道，美國總統拜登將會見10名共和黨參議員，討論由共和黨提出的新冠疫情經濟紓困替代方案。在拜登此前提出1.9萬億美元的方案，惟有共和黨議員早前致函拜登，提出了6000億美元計劃的替代建議。

白宮新聞秘書表，拜登打算邀請相關議員前往白宮會晤，以「全面交換意見」。共和黨的議員日亦表示，他們將接受拜登的邀請。他們在聯合聲明中表示︰「我們感謝總統對我們去信的迅速回應，我們很高興接受他的邀請。」

共和黨人的提議為雙方提提供了一個機會，可以開始就跨黨派協議展開磋商。惟共和黨提出的計劃遠低於總統期望的1.9萬億美元，故分析認為，民主黨人可以使用跨黨派預算工具來推進拜登的其餘建議。

雖然民主黨已掌控眾議院，並在參議院中佔一半席位。但若果議案要快速通過，則要獲得額外10位共和黨人的支持，以提前結束議案辯論程序，加快紓困計劃的推進。

相關文章︰【香港經濟】金管局：關注股市與實體經濟脫節　憂估值過高致市場波動

【紓困方案】白宮國家經濟委員會主任：刺激措施須迅速推

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

 

拜登 經濟 白宮 美國民主黨 美國共和黨

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