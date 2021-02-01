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【Ark Invest持股】聲網股價暴漲44%創新高　又關馬斯克事？

股市 23:43 2021/02/01

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聲網股價大漲，其為ARKW主要持倉之一。

網絡通訊方案解決商聲網（美︰API）周一（1日）股價暴漲44%，高見81.44美元。早前Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交網站上表示，將會在Clubhouse創綫上建聊天室，更邀請了知創投公司A16Z的聯合創始人Marc Andreessen、天使投資者Sriram Krishnan等多位知名投資者。據報報道，Clubhouse的音頻技術供應商為聲網。

值得注意的是，聲網亦獲得「女股神」Catherine Wood通過旗下ARKW基金不斷增持，截至1月26日，持倉佔比為2.08%，持倉市值排行為ARKW基金的13名。2020年第三季度，聲網客戶數量達到1815名，按年增長95%，按季增長22%，公司平台上累計註冊的開發者數量達到14.5萬人，按季增長13%。

另外，聲網早前亦宣布，一名合格投資者已同意通過私募方式購買公司新發行、總計2.5億美元的A類普通股，預計此次交易將於2021年2月完成。

相關文章︰【騰訊700】女股神偏愛騰訊、持股市值逾10億美元　一文看清ARK基金持倉中資股

【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

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