【遊戲驛站GME】GME股價曾急瀉3成　據報沽空倉位大減

遊戲驛站GameStop（美︰GME）股價急瀉，一度跌35%，低見212美元，並觸發熔斷，最新報231.58美元，跌28.7%。除了部分券商限制客戶投資GME股票外，據報GameStop的沽空倉位已大幅減少，意味挾淡倉壓力已大幅降低。

值得留意的是，GME所標榜的是散戶對大鱷，不過，在最近數個交易日的成交達百億美元，最高峰為上周三，成交達293.26億美元，相當於2272.8億港元，超越港股成交額。

外電引述IHS Markit數據顯示，針對GME的沽空倉位，由1月中佔自由流通股的114%銳減到39%。另一家市場數據公司S3 Partners的數據也相近，GameStop沽空倉位數量已經降到相當於自由流通股數的50%左右。儘管數據本身可能與實際有些許差異，但可能初步表明推動挾倉的力量及動機已經減弱。

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【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲 沒份挾淡倉

記者：譚志偉