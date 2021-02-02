【遊戲驛站GME】GME股價收市瀉3成　盤後再瀉1成至200美元水平　沽空倉位已大減逾半

遊戲驛站GameStop（美︰GME）股價急瀉，一度跌113美元或35%，低見212美元，並觸發熔斷，收市報225.01美元，跌99.99美元或30.8%。收市後股價再瀉1成，至200美元水平。數據公司S3表示，超過3500萬股GameStop的淡倉已被平倉，淡倉只剩下有2710萬股，即淡倉已減逾半。

全日成交回落至88.02億美元。值得留意的是，GME所標榜的是散戶對大鱷，不過，在最近數個交易日的成交達百億美元，明顯不只散戶在操作，最高峰為上周三，成交達293.26億美元，相當於2272.8億港元，超越港股成交額。

沽空機構減半淡倉後，被挾的壓力已大幅縮減，故仍持有2710萬股淡倉，可留有後着，若股價重回年初被挾前的十多美元水平，當中有約300美元的差價，可追回不少損失，不過應難達到；若由即市跌幅99.99美元計，剩下的淡倉作用已發揮，可補回不少損失。

各地近期有不少散戶表示入貨，若散戶近期才入貨，預期已接火棒，損手或不輕。

外電引述IHS Markit數據顯示，針對GME的沽空倉位，由1月中佔自由流通股的114%銳減到39%。另一家市場數據公司S3 Partners的數據也相近，GameStop沽空倉位數量已經降到相當於自由流通股數的50%左右。儘管數據本身可能與實際有些許差異，但可能初步表明推動挾倉的力量及動機已經減弱。

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【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲 沒份挾淡倉

記者：譚志偉