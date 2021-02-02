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【遊戲驛站GME】GME正股盤後累瀉4成　淡倉大減逾半、對沖基金沽空單月虧損近千億

當炒股 10:28 2021/02/02

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GameStop 明顯淡倉回落

遊戲驛站GameStop（美︰GME）股價急瀉，一度跌113美元或35%，低見212美元，並觸發熔斷，收市報225.01美元，跌99.99美元或30.8%，全日成交回落至88.02億美元。GME 盤後再瀉16%，最新報190美元水平。

隨散戶投資者在WallStreetBets組隊挾淡倉逾一周，綜合數據公司最新統計，GME淡倉已較事前縮減逾一半，而被挾淡倉的對沖基金在GME一役單月虧損以1000億港元計。

圖看GME一役始末

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Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款，可見【下一頁】

GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲 沒份挾淡倉，可見【下一頁】

淡倉數據上，數據公司S3 Partners表示，超過3500萬股GameStop的淡倉已被平倉，淡倉只剩下有2710萬股，即淡倉已減逾半。另一研究公司IHS Markit數據，GameStop的淡倉持倉由1月中旬佔自由流動股的114%，大減至39%。

挾淡倉成績單方面，金融分析公司Ortex數據顯示，沽空GameStop的對沖基金在1月就勁蝕125億美元。S3 Partners數據更顯示，沽空GME導致對冲基金已損失197.5億美元（約1530.6億港元）。

美散戶撼贏華爾街 GME主要淡友Melvin Capital 單月輸逾5成，可見【下一頁】

儘管數據本身可能與實際有些許差異，但可能初步表明推動挾倉的力量及動機已經減弱。

值得留意的是，GME所標榜的是散戶對大鱷，不過，在最近數個交易日的成交達百億美元，明顯不只散戶在操作，最高峰為上周三，成交達293.26億美元，相當於2272.8億港元，超越港股成交額。

沽空機構減半淡倉後，被挾的壓力已大幅縮減，故仍持有2710萬股淡倉，可留有後着，若股價重回年初被挾前的十多美元水平，當中有約300美元的差價，可追回不少損失，不過應難達到；若由即市跌幅99.99美元計，剩下的淡倉作用已發揮，可補回不少損失。

各地近期有不少散戶表示入貨，若散戶近期才入貨，預期已接火棒，損手或不輕。

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相關文章：

【遊戲驛站GME】美散戶仍滿有彈藥　高盛警告：「挾淡倉」持續金融市場將崩潰

記者：譚志偉

美股 GameStop（美：GME）

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