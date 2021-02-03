  • 18°C
香港時間 : 2021203日 (三) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股

股樓投資 22:40 2021/02/03

分享：

平安證券發表新一份港股策略報告，指出港股雖在1月底遇上一陣震盪，仍無阻其保持牛市格局。該行認為，各地接種新型疫苗下，全球經濟未來數個月或加快復甦，同時推動港股價值股盈利及估值。其次，AH股的溢價仍處於較高水平，令港股同時對內地資金及海外資金產生吸引力，第三，美國政府換屆或重返經濟全球化進程，有利港股表現。最後，一連串新興行業股份來港上市，有望改變港股以價值股為主的結構。

【大行點睇】產品需求強勁 憧憬回A上市 花旗大幅上調這科技股目標價74%  詳情請看【下一頁

該行以三大理由認為，港股牛市第一階段仍在進行。首先，恒指回落並未導致北水撤退，港股的波動並不影響其在科技股的布局。其次，北水仍然積極追捧內地股市所缺乏的新興產業板塊，第三，全球貨幣寬鬆格局仍未改變，港股仍處良好的宏動流動性環境。

平安認為，港股牛市中會有三類核心資產獲重視，分別是全球範圍的製造業龍頭、新興科技成長領域的「弄潮兒」，及傳統領域賽道的「領跑者」。該行同時亦推薦10隻港股，為2月份十大金股。

平安證券推薦2月份十大金股一覽：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市

下一篇文章

【新股IPO】心通醫療2160暗盤升9成 首日掛牌又會升幾多？ 教你上市後追揸沽攻略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」