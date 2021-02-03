【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股

平安證券發表新一份港股策略報告，指出港股雖在1月底遇上一陣震盪，仍無阻其保持牛市格局。該行認為，各地接種新型疫苗下，全球經濟未來數個月或加快復甦，同時推動港股價值股盈利及估值。其次，AH股的溢價仍處於較高水平，令港股同時對內地資金及海外資金產生吸引力，第三，美國政府換屆或重返經濟全球化進程，有利港股表現。最後，一連串新興行業股份來港上市，有望改變港股以價值股為主的結構。

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該行以三大理由認為，港股牛市第一階段仍在進行。首先，恒指回落並未導致北水撤退，港股的波動並不影響其在科技股的布局。其次，北水仍然積極追捧內地股市所缺乏的新興產業板塊，第三，全球貨幣寬鬆格局仍未改變，港股仍處良好的宏動流動性環境。

平安認為，港股牛市中會有三類核心資產獲重視，分別是全球範圍的製造業龍頭、新興科技成長領域的「弄潮兒」，及傳統領域賽道的「領跑者」。該行同時亦推薦10隻港股，為2月份十大金股。

平安證券推薦2月份十大金股一覽：

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