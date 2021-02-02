  • 21°C
香港時間 : 2021202日 (二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中金看好北水提升 日常消費板塊估值 建議關注11隻港股

股樓投資 18:16 2021/02/02

分享：

中金最新發表的日常消費品報告指，內地去年12月各類日常消費品在現代渠道銷售額雖仍然疲軟，但整體而言已較11月有改善。當中白酒的銷售較去年同期，延續高增長趨勢。啤酒、包裝水、果汁飲料及方便麵的銷售按年跌幅亦漸收窄。

【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股  詳情請看 [下一頁]　

在另一份報告中，中金亦指南下資金持續加倉港股優質資產，有望提升整體港股消費板塊市盈率水平，中金指，自去年12月至今年1月下旬，中金港股必選消費板塊港股通淨流入資金規模達約150億元；由於Ａ股必選消費板塊估值顯著高於港股，Ａ股較Ｈ股溢價率達63％，當中港股必選消費板塊整體估值偏低、優質資產具備稀缺性，以及今年多數缺乏關注度的公司基本面有望迎來改善。　

該行續指，南下投資者在投資本港上市的日常消費股時，普遍偏好投資高增長性的優質龍頭，儘管港股通持股比例較高的個股，估值也高於板塊平均估值水平，惟公司基本面仍是主導因素，而南下資金的定價權亦較為明顯。中金點名建議投資者留意11隻日常消費股，當中兩隻重點推薦。11隻被點名的股票中，亦包括該行未覆蓋的奶粉股中國飛鶴(06186)。

中金重點推薦和建議關注消費股一覽：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

 

【港股追蹤】傳東亞最快本月出售東亞人壽 友邦中策有意競購  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【網店物流小幫手@iM網欄】網店頻頻缺貨？庫存管理為店主解決難題

下一篇文章

【上車盤】衣食住行齊全　5分鐘直達火車站 　不用500萬做業主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【市建局】煥然懿居二期260伙作「首置」發售　半數為兩房及三房戶型
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？