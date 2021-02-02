【大行點睇】中金看好北水提升 日常消費板塊估值 建議關注11隻港股

中金最新發表的日常消費品報告指，內地去年12月各類日常消費品在現代渠道銷售額雖仍然疲軟，但整體而言已較11月有改善。當中白酒的銷售較去年同期，延續高增長趨勢。啤酒、包裝水、果汁飲料及方便麵的銷售按年跌幅亦漸收窄。

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在另一份報告中，中金亦指南下資金持續加倉港股優質資產，有望提升整體港股消費板塊市盈率水平，中金指，自去年12月至今年1月下旬，中金港股必選消費板塊港股通淨流入資金規模達約150億元；由於Ａ股必選消費板塊估值顯著高於港股，Ａ股較Ｈ股溢價率達63％，當中港股必選消費板塊整體估值偏低、優質資產具備稀缺性，以及今年多數缺乏關注度的公司基本面有望迎來改善。

該行續指，南下投資者在投資本港上市的日常消費股時，普遍偏好投資高增長性的優質龍頭，儘管港股通持股比例較高的個股，估值也高於板塊平均估值水平，惟公司基本面仍是主導因素，而南下資金的定價權亦較為明顯。中金點名建議投資者留意11隻日常消費股，當中兩隻重點推薦。11隻被點名的股票中，亦包括該行未覆蓋的奶粉股中國飛鶴(06186)。

中金重點推薦和建議關注消費股一覽：

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