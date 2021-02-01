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【君實生物】君實、Coherus美加合作開發核心產品 最高獲86億付款

當炒股 23:02 2021/02/01

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君實生物授予美國生物製藥公司Coherus特瑞普利單抗在美國和加拿大的獨佔許可。

君實生物 （01877） 與美國生物製藥公司Coherus（美：CHRS）簽署《獨佔許可與商業化協議》，公司將授予Coherus特瑞普利單抗和兩個可選項目（如執行）在美國和加拿大的獨佔許可，以及兩個早期階段檢查點抑制劑抗體藥物的優先談判權，並可獲得合計最高達11.1億美元（約86億港元）的首付款、可選項目執行費和里程碑付款。

Coherus將向君實一次性支付1.5億美元首付款，款項不可退回，許可與商業化協議中約定的里程碑款需要滿足一定的條件，最終里程碑付款金額尚存在不確定性。

特瑞普利單抗為君實核心產品

特瑞普利單抗（JS001，商品名：拓益）為君實核心產品，是中國首個批准上市的以PD-1為靶點的國產單抗藥物，2018年獲國家藥監局有條件批准上市用於治療黑色素瘤。特瑞普利單抗用於三線治療復發/轉移性鼻咽癌、二線治療轉移性尿路上皮癌的新適應症上市申請分別於去年4月、5月獲國家藥監局受理。去年9月，特瑞普利單抗用於治療復發/轉移性鼻咽癌獲得美國FDA突破性療法認定。

特瑞普利單抗獲美國FDA快速通道資格，曾刺激股價大升15%，請按【下一頁】

君實表示，預計未來3年內，特瑞普利單抗將有更多重大研究的數據發佈，包括15項正在進行或已經完成的註冊臨床試驗，覆蓋肺癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌、腎癌和皮膚癌。未來兩年內，君實和Coherus計劃向FDA遞交更多特瑞普利單抗的上市申請，用於治療包括非小細胞肺癌在內的多種罕見和高發癌症。

君實享有特瑞普利單抗20%銷售分成

Coherus除了可在美國和加拿大開發、製造、商業化和銷售JS001外，也被授予JS006（抗TIGIT單抗）、JS018-1（新一代改良的IL-2細胞因子藥物）的選擇權，有效期60天。

除了首付款、里程碑付款外，君實可享有特瑞普利單抗在美加年銷售淨額20%的銷售分成。君實表示，本次許可與商業化協議是公司拓展全球商業化網絡的重要一步。

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編輯：陳健婷

港股 君實生物（01877）

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