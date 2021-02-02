  • 18°C
香港時間 : 2021202日 (二) 07:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】Bitcoin又再炒？　Elon Musk嗌Gamestonk後再唱好Bitcoin

股市 07:00 2021/02/02

分享：

（1）Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk於美股GameStop（GME）爆炒之際在Twitter上短短發言一句「Gamestonk！！」，外界解讀為Elon Musk為股價推波助瀾。到了近日，Elon Musk則表態唱好Bitcoin，認為Bitcoin是「好東西」，惟直言自己比較晚進場，應該早8年前買入Bitcoin。

 

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【Bitcoin】Tesla馬斯克又讚比特幣 稱自己應該8年前買入

（2）美國散戶大軍在GME挾淡倉一役成名，並將目標轉向白銀。然而，與股票市場相比，貴金屬定價機制上更為複雜，資訊透明度上更遠遠不足，散戶要小心隨時掉入大戶陷阱。

【遊戲驛站GME】白銀定價權由「13位莊家」掌控　散戶挾淡倉能否成功？

（3）GameStop挾淡倉事件成為全球熱話。GameStop創辦人開腔指，自己沒有參與挾淡倉，「只是拿了些爆谷」（'I just grabbed some popcorn，即廣東話「食花生」）。

【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲　沒份挾淡倉

（4）本港股票市場方面，上市在即的快手科技  （新上市編號：01024） 爆出侵權風波。中國音像著作權集體管理協會發公告指，要求快手平台停止侵權行為，並且下架首批一萬部涉嫌侵權視頻。

【快手科技IPO】快手1024被指侵權 音集協要求下架一萬部視頻、蘋果商店或將快手下架

（5）外界料快手IPO將成騰訊 （00700） 股價推動力，摩根大通最新給予騰訊目標價850元，主因（1）核心遊戲及綫上廣告增長穩固，（2）投資組合升值，及（3）微信視頻號等新業務發展。

【騰訊700】摩通調升騰訊目標價至850元 一文看清邊間大行最牛

（6）本地傳媒報道， 本地三大消費信貸公司之一、持財仔牌照的安信信貸，去年上旬開始放盤，潛在買家新鴻基公司  （00086）  與安信股東洽談，已進入關鍵性階段，前者擬斥資約5億美元（約39億港元）收購安信。

【安信兄弟】傳安信39億元賣盤予新鴻基　新鴻基：尚未訂立明確協議（第二版）

（7）據聯交所資料披露，於1月27日，摩根大通持有淡倉由4378.2萬股增至5099.65萬股，以收市價計，貨值17.7億元。由於摩通為大型衍生工具供應商，預期投資者正於衍生工具市場，部署看淡比亞迪操作。

【比亞迪淡倉】摩通申報持比亞迪淡倉　增至逾5000萬股　貨值125億

（8）彭博報道，東亞銀行  （00023）  最快將於本月內敲定東亞人壽的買家。報道指，友邦 （01299）  、中策集團  （00235）  均有份競購東亞人壽。東亞銀行及友邦拒絕就消息回應，中策則暫未作出回應。

【東亞重組】東亞傳最快本月出售東亞人壽　友邦、中策有份競購

（9）海航集團持股的海福德集團  （00442）  和CWT International  （00521）  、順客隆  （00974）  、海航科技投資  （02086）  發表公告，公司已獲海航集團告知有關債務重組事宜。

【海航爆煲】海航控股巨虧580億至650億　自查報告爆被佔用巨額資金 海航控股今早跌停

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】北水年金產品都可買港股　人民幣定存有2.3厘高息
2021/02/01
【開市9點半】北水年金產品都可買港股　人民幣定存有2.3厘高息
【開市9點半】GME曾上400美元　炒作浪人踩人終結？
2021/01/29
【開市9點半】GME曾上400美元　炒作浪人踩人終結？
【開市9點半】快手招股反應勁旺　吸引抖音跟風掛牌？
2021/01/28
【開市9點半】快手招股反應勁旺　吸引抖音跟風掛牌？
【開市9點半】快手科技IPO火熱難抽中！　留錢轉抽貝康醫療諗得過？
2021/01/27
【開市9點半】快手科技IPO火熱難抽中！　留錢轉抽貝康醫療諗得過？
【開市9點半】騰訊狂炒後留錢抽新股？　快手科技今日起招股
2021/01/26
【開市9點半】騰訊狂炒後留錢抽新股？　快手科技今日起招股
美股 比特幣 港股 美元 微信 Twitter 特斯拉（Tesla，美：TSLA） IPO

上一篇文章

道指升229點港股ADR升177點　紐約期銀升逾9%

下一篇文章

【遊戲驛站GME】GME股價收市瀉3成　盤後再瀉1成至200美元水平　沽空倉位已大減逾半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元