【開市9點半】Bitcoin又再炒？　Elon Musk嗌Gamestonk後再唱好Bitcoin

（1）Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk於美股GameStop（GME）爆炒之際在Twitter上短短發言一句「Gamestonk！！」，外界解讀為Elon Musk為股價推波助瀾。到了近日，Elon Musk則表態唱好Bitcoin，認為Bitcoin是「好東西」，惟直言自己比較晚進場，應該早8年前買入Bitcoin。

即睇開市9點半重點：

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【Bitcoin】Tesla馬斯克又讚比特幣 稱自己應該8年前買入

（2）美國散戶大軍在GME挾淡倉一役成名，並將目標轉向白銀。然而，與股票市場相比，貴金屬定價機制上更為複雜，資訊透明度上更遠遠不足，散戶要小心隨時掉入大戶陷阱。

【遊戲驛站GME】白銀定價權由「13位莊家」掌控 散戶挾淡倉能否成功？

（3）GameStop挾淡倉事件成為全球熱話。GameStop創辦人開腔指，自己沒有參與挾淡倉，「只是拿了些爆谷」（'I just grabbed some popcorn，即廣東話「食花生」）。

【遊戲驛站GME】GME創辦人首開腔：我只是在「食花生」睇戲 沒份挾淡倉

（4）本港股票市場方面，上市在即的快手科技 （新上市編號：01024） 爆出侵權風波。中國音像著作權集體管理協會發公告指，要求快手平台停止侵權行為，並且下架首批一萬部涉嫌侵權視頻。

【快手科技IPO】快手1024被指侵權 音集協要求下架一萬部視頻、蘋果商店或將快手下架

（5）外界料快手IPO將成騰訊 （00700） 股價推動力，摩根大通最新給予騰訊目標價850元，主因（1）核心遊戲及綫上廣告增長穩固，（2）投資組合升值，及（3）微信視頻號等新業務發展。

【騰訊700】摩通調升騰訊目標價至850元 一文看清邊間大行最牛

（6）本地傳媒報道， 本地三大消費信貸公司之一、持財仔牌照的安信信貸，去年上旬開始放盤，潛在買家新鴻基公司 （00086） 與安信股東洽談，已進入關鍵性階段，前者擬斥資約5億美元（約39億港元）收購安信。

【安信兄弟】傳安信39億元賣盤予新鴻基 新鴻基：尚未訂立明確協議（第二版）

（7）據聯交所資料披露，於1月27日，摩根大通持有淡倉由4378.2萬股增至5099.65萬股，以收市價計，貨值17.7億元。由於摩通為大型衍生工具供應商，預期投資者正於衍生工具市場，部署看淡比亞迪操作。

【比亞迪淡倉】摩通申報持比亞迪淡倉 增至逾5000萬股 貨值125億

（8）彭博報道，東亞銀行 （00023） 最快將於本月內敲定東亞人壽的買家。報道指，友邦 （01299） 、中策集團 （00235） 均有份競購東亞人壽。東亞銀行及友邦拒絕就消息回應，中策則暫未作出回應。

【東亞重組】東亞傳最快本月出售東亞人壽 友邦、中策有份競購

（9）海航集團持股的海福德集團 （00442） 和CWT International （00521） 、順客隆 （00974） 、海航科技投資 （02086） 發表公告，公司已獲海航集團告知有關債務重組事宜。

【海航爆煲】海航控股巨虧580億至650億 自查報告爆被佔用巨額資金 海航控股今早跌停

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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