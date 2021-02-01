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【香港經濟】廠商會盼政府再支援香港企業　料今年GDP增長率錄3至4%

商業 22:06 2021/02/01

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廠商會會長史立德認為，香港經濟受到前所未有的考驗。（曾耀輝攝）

本港經濟因疫情下跌，香港中華廠商聯合會（廠商會）建議多項措施，冀政府於新一份財政預算案支援港企建立品牌、提供補貼予受影響行業及處所，及暫緩增加營商成本政策等，支援港商進行內銷和進出口貿易。

廠商會會長史立德認為，香港經濟受到前所未有的考驗，相信疫情仍會持續一段時間，故建議政府提供多項支援措施，例如視乎行業及處所受影響程度作出補貼，或為個別非高傳染性行業提供有條件復業。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

至於暫緩增加營商成本的政策，他舉例，暫停每隔四年進行的強積金供款入息上下限檢討、暫緩統一勞工假和公眾假，以及暫緩調整最低工資水平。

就業前景暗淡　本地失業率有機會升破7%
史立德指，倘若沒有大規模補貼，加上疫情至今有太多不確定性，預料經濟難有沙士時的V型反彈外，本地失業率有機會升破7%，逾6%的失業率將持續至今年年底，他更形容是前景暗淡。

史重申，今次經濟復甦有太多不確定性，疫情下企業或活動改以綫上舉行，例如工展會轉以綫上模式。他相信疫後綫上及綫下仍會持續同步舉行，而餐飲業等本地內銷方面則最快有望復甦。

【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意

然而，他稱，進出口貿易方面由於全球經濟陷入低谷，港商的外貿定單或會較少，進出口貿易將較零售市場恢復緩慢。惟他強調，長遠要謀求出路，例如中國經濟在疫下增長驚人，政府應助港商建立品牌、融入中國市場的雙循環，以及推動再工業化。雖然過年一年基數較低，但他預料，2021年本地實質GDP增長率錄約3至4%。他預計直至明年年底，才有望回復至疫情爆發前水平。

記者：馬意文

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