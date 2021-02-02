  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里業績】阿里巴巴收市後放榜 上季經調整盈利料增長2成、利潤率降

股市 08:00 2021/02/02

分享：

阿里巴巴今日收市後公佈季績，市場預期經調整盈利增長2成。

電商巨頭阿里巴巴 （09988） 今日收市後放榜，市場預期阿里上季可維持3成以上收入增長，不過阿里巴巴、同系螞蟻集團監管調查結果懸而未決，除業績外，料市場仍將聚焦未來監管走向，管理層在業績會的相關指引亦將成為關注重點。

螞蟻集團可否重啟IPO？ 易綱：遵循正常法律程序會有好結果，請按【下一頁】

圖解阿里巴巴及螞蟻集團遭調查來龍去脈

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

由於「雙11」等大型網購促銷活動，上季為內地傳統消費旺季。綜合彭博數據，市場預期阿里巴巴財年第三季（10月至12月）收入按年增長33%至2,154億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤按年增長22%至約567億元。

加大新業務投資 EBITA利潤率料降

野村預計，天貓上季實物商品成交額（GMV）按年增長19%，帶動客戶管理收入和佣金收入按年增長19%至1,010億元。不過核心商業業務（包括電商、菜鳥物流、本地生活服務等）的EBITA（息稅攤銷前利潤）利潤率可能會按年下滑5個百分點至36%，主要因為阿里巴巴加大投資，探索新增長機會以及孵化新項目。投資界料阿里在淘寶特價版、直播、社區團購均會加大投資。

阿里巴巴去年曾經預期，阿里雲會在2021財年內實現盈利，上季能否扭虧也值得關注。阿里雲被視為阿里巴巴下一盈利引擎，野村預期阿里雲上季收入按年增長56%至167億元，以及EBITA錄得500萬元。

監管方面，阿里去年12月因涉嫌「二選一」等壟斷行為遭立案調查，至今仍未有結論。摩通卻較樂觀，認為市場對相關監管行動過度擔憂，並且忽略了阿里巴巴有機會在騰訊 （00700） 旗下微信做營銷的好處，該行預計對阿里2022年的盈利僅有單位數的影響，盡管3至6個月內有更多消息前阿里巴巴未必跑贏，但投資者可以逢低吸納，以捕捉長期的上升機會。

  收入 Non-GAAP淨利潤
券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅
富瑞 2120 31% 565 22%
建銀國際 2133 32% 564 21%
摩通 2170 34% 579 25%
摩根士丹利 2160 34% 572 23%
巴克萊 2149 33% 519 12%
野村 2136 32% 593 28%
市場預期 2154 33% 566.6 22%


緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】更多【新經濟股】文章

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

相關文章：

【阿里巴巴】中國網購規模去年增長11%至12萬億 連續8年全球居首

【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

編輯：陳健婷

港股 業績公布 菜鳥 阿里雲 天貓 淘寶 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【配股潮】錦欣生殖折讓近7%配股　淨籌逾12億元

下一篇文章

中策集團確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【北水基金】內地首批港股通股票型養老金獲批 北水再有大水喉湧港
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【新股IPO】快手過後再有新股接踵而來！　2家醫藥公司通過上市聆訊、合共集資約70億元
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【快手暗盤】快手科技1024 OTC 成交價250元　高市傳定價逾1倍
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【新股IPO】快手科技1024逾140萬人認購　一人一手注定無望？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR及阿里巴巴美股較港高2%　夜期收市跌27點（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手1024 OTC市場成交價達250元　較定價升逾1倍、140萬人認購、凍資1.28萬億（不斷更新）