【阿里巴巴業績】阿里績前升逾3% 上季經調整盈利料增長2成、利潤率降

▲ 阿里巴巴今日收市後公佈季績，市場預期經調整盈利增長2成。

電商巨頭阿里巴巴 （09988） 今日收市後放榜，市場預期阿里巴巴上季可維持3成以上收入增長，經調整溢利可升22%。不過，阿里巴巴、同系螞蟻集團監管調查結果懸而未決，除業績外，料市場仍將聚焦未來監管走向，阿里巴巴管理層在業績會的相關指引亦將成為關注重點。

阿里巴巴績前早段股價造好，最新升3.4%，暫報259.8元，成交18億元。

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圖解阿里巴巴及螞蟻集團遭調查來龍去脈

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由於「雙11」等大型網購促銷活動，上季為內地傳統消費旺季。綜合彭博數據，市場預期阿里巴巴財年第三季（10月至12月）收入按年增長33%至2,154億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤按年增長22%至約567億元。

加大新業務投資 EBITA利潤率料降

野村預計，天貓上季實物商品成交額（GMV）按年增長19%，帶動客戶管理收入和佣金收入按年增長19%至1,010億元。不過核心商業業務（包括電商、菜鳥物流、本地生活服務等）的EBITA（息稅攤銷前利潤）利潤率可能會按年下滑5個百分點至36%，主要因為阿里巴巴加大投資，探索新增長機會以及孵化新項目。投資界料阿里在淘寶特價版、直播、社區團購均會加大投資。

阿里巴巴去年曾經預期，阿里雲會在2021財年內實現盈利，上季能否扭虧也值得關注。阿里雲被視為阿里巴巴下一盈利引擎，野村預期阿里雲上季收入按年增長56%至167億元，以及EBITA錄得500萬元。

監管方面，阿里去年12月因涉嫌「二選一」等壟斷行為遭立案調查，至今仍未有結論。摩通卻較樂觀，認為市場對相關監管行動過度擔憂，並且忽略了阿里巴巴有機會在騰訊 （00700） 旗下微信做營銷的好處，該行預計對阿里2022年的盈利僅有單位數的影響，盡管3至6個月內有更多消息前阿里巴巴未必跑贏，但投資者可以逢低吸納，以捕捉長期的上升機會。

收入 Non-GAAP淨利潤 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 富瑞 2120 31% 565 22% 建銀國際 2133 32% 564 21% 摩通 2170 34% 579 25% 摩根士丹利 2160 34% 572 23% 巴克萊 2149 33% 519 12% 野村 2136 32% 593 28% 市場預期 2154 33% 566.6 22%



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編輯：陳健婷