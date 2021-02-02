【阿里巴巴業績】阿里巴巴美股跌逾3% 上季經調整盈利按年增長27%勝預期

阿里巴巴 （09988） 今日收市後放榜，上季收入按年增長37%至2211億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）經調整淨利潤按年增長27%至592億元，勝市場預期。阿里巴巴績前股價造好，全日漲3.5%，收報260元，成交93億元。阿里巴巴美股早段曾跌3.8%，最新仍跌2.7%。。

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阿里巴巴主席張勇回應近期監管風波表示，面對反壟斷調查，阿里巴巴的態度是坦誠面對，積極配合。目前案件仍在調查過程中，阿里巴巴已成立由多個相關部門負責人組成的專項工作小組，開展相關業務自查工作。阿里將繼續和監管當局就合規要求進行積極合作與溝通。

阿里巴巴：螞蟻集團正制定整改方案 業務前景、上市存重大不確定性，請按【下一頁】

此外阿里巴巴持股33%的螞蟻集團去年11月暫緩上市，震驚市場。張勇表示，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此螞蟻的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性，目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，會與市場及時溝通。

天貓實物商品GMV增長19% 阿里雲首次實現經調整EBITA轉正

截至去年底，阿里巴巴中國零售市場年度活躍消費者達7.79億，單季淨增2,200萬。中國零售市場移動月活躍用戶達9.02億，較去年9月底增加2,100萬。阿里同時披露，針對欠發達地區的淘寶特價版截至去年底，年度活躍消費者超過1億，去年12月淘寶特價版的月活躍用戶也突破1億。

天貓綫上實物商品交易額（GMV）在12月季度按年增長19%， 主要受到快速消費品及家裝類目的快速增長所推動，同時消費電子品類的按年增長也實現加速。阿里續指，淘寶線上實物 GMV按年增長強勁，主要受來自服飾、家居裝飾及消費電子品類的穩健增長所驅動。

阿里雲方面，上季收入按年增長50%至161億元，主要由互聯網、零售行業和公共 部門客戶收入的強勁增長所推動，由於實現規模經濟效益，阿里雲季度內首次實現了經調整 EBITA轉正。

圖解阿里巴巴及螞蟻集團遭調查來龍去脈

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加大新業務投資 EBITA利潤率料降

野村預計，天貓上季實物商品成交額（GMV）按年增長19%，帶動客戶管理收入和佣金收入按年增長19%至1,010億元。不過核心商業業務（包括電商、菜鳥物流、本地生活服務等）的EBITA（息稅攤銷前利潤）利潤率可能會按年下滑5個百分點至36%，主要因為阿里巴巴加大投資，探索新增長機會以及孵化新項目。投資界料阿里在淘寶特價版、直播、社區團購均會加大投資。

阿里巴巴去年曾經預期，阿里雲會在2021財年內實現盈利，上季能否扭虧也值得關注。阿里雲被視為阿里巴巴下一盈利引擎，野村預期阿里雲上季收入按年增長56%至167億元，以及EBITA錄得500萬元。

監管方面，阿里去年12月因涉嫌「二選一」等壟斷行為遭立案調查，至今仍未有結論。摩通卻較樂觀，認為市場對相關監管行動過度擔憂，並且忽略了阿里巴巴有機會在騰訊 （00700） 旗下微信做營銷的好處，該行預計對阿里2022年的盈利僅有單位數的影響，盡管3至6個月內有更多消息前阿里巴巴未必跑贏，但投資者可以逢低吸納，以捕捉長期的上升機會。

收入 Non-GAAP淨利潤 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 富瑞 2120 31% 565 22% 建銀國際 2133 32% 564 21% 摩通 2170 34% 579 25% 摩根士丹利 2160 34% 572 23% 巴克萊 2149 33% 519 12% 野村 2136 32% 593 28% 市場預期 2154 33% 556.6 20%



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編輯：陳健婷