【蘋果App私隱標籤】Facebook擬予用戶權限　顯示個性化廣告

▲ Facebook表示，將在程式内向用戶提供控制權限，若用戶選擇同意授權，即代表允許該平台繼續提供個性化廣告。

早於去年6月份，蘋果（Apple）宣布更新用戶私隱和數據使用政策，在iOS 14系統新增「應用程式追蹤透明化」（ATT）功能。為應對Apple新私隱政策，Facebook（fb）發言人表示，將在程式内提供用戶控制權限，若用戶選擇同意授權，即表示該程式可繼續為用戶顯示個性化廣告。

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禁收集資料 廣告投放精準度下降

近月來，Apple與Facebook在收集用戶個人資料問題上不斷產生爭拗。fb指出，Apple強行要求第三方開發者遵守新私隱規定，但卻不適用於自家應用程式，目的是要利用App Store的控制權來壟斷市場。另外，該項政策將損害程式開發商及中小型企業利益，導致他們難以有效投放定位廣告，從而增加銷售收入。

香港科技初創企業Innopage負責人李勁華認為，不少商戶會透過Instagram、Facebook等平台作廣告宣傳，這些平台透過收集用戶數據，包括消費者購買及瀏覽記錄等，藉此向特定用戶顯示網絡廣告。他表示，若平台被禁止收集用戶資料，其廣告投放精準度則大幅下降，商戶或需負擔更多廣告費用。

對於該政策是否引起大批用戶禁止程式追蹤數據，李勁華就認為，每個用戶對個人私隱的敏感程度不一，他們會因應需求對程式作出不同限制。他也指出，該項政策也視乎消費者對第三方公司的信任程度，惟目前大多數用戶對企業的網絡監管信任程度較低，更擔心出現黑客洩露資料風險。

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保障用戶私隱 不共享數據

fb發言人表示，用戶拒絕授權Facebook收集數據後，仍會在平台上接收不同廣告，但其内容與用戶個人關聯性較低。其公司發言人強調，在提供個性化廣告時會致力保障用戶私隱，並不會向第三方共享個人數據。另外，為確保企業及用戶繼續穩定使用服務，fb將向用戶顯示如何運用個性化廣告，並提供控制權限，若用戶同意授權，即允許該平台繼續顯示個性化廣告，同時不會被收集新的數據類型。

記者：李寶如