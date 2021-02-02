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【消費優惠】崇光百貨「Dress In Luxury」聯乘國際品牌　4大專櫃焦點禮遇

商業 09:00 2021/02/02

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崇光百貨銅鑼灣店聯乘多個國際知名時尚品牌，推出「Dress In Luxury」推廣活動。參與品牌包括Alexander McQueen、Bally、Bao Bao Issey Miyake、Chloe等。

【UNIQLO】UNIQLO與羅浮宮合作　推原創服飾設計兼辦參觀活動

「Dress In Luxury」活動由即日起至2月15日期間舉行，為顧客提供連串獨家新品及尊尚購物禮遇。此外，SOGO Rewards會員凡於指定品牌專櫃購物，更可尊享SOGO Rewards 15X積分。

崇光銅鑼灣店「Dress In Luxury」品牌專櫃焦點禮遇推介：

1. 於Salvatore Ferragamo專櫃單一購物滿6,000元，即可獲贈Salvatore Ferragamo UOMO 或Signorina香水套裝1份。

2. 於kate spade New York專櫃購買正價手袋，則可獲贈kate spade New York行李牌1個。

3. Tory Burch在崇光銅鑼灣店推出最新紅色限定單品，以象徵吉祥與好運的紅色為主調，並配搭「牛牛」造型圖案。

4. Bao Bao Issey Miyake亦帶來最新單品，包括全新款式的手提包及化妝包。

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責任編輯：葉泳珊

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