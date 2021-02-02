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【新股IPO】貝康醫療2170傳計劃以上限27.36元定價

股樓投資 02:22 2021/02/02

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貝康醫療（新上市編號：02170）已於昨日截飛，消息指該股計劃以招股上限27.36元定價，集資約18.24億元。貝康醫療將於下周一（8日）掛牌，獨家保薦人為中信證券證券。

快手科技1024凍資歷年之冠 一人一手唔駛諗，見【下一頁】

貝康醫療發行6666.7萬股H股，招股價介乎26.36元至27.36元，集資17.6億至18.2億元；每手500股，一手入場費13817.85元。

英科醫療已遞交來港上市申請 傳集資最少10億美元，見【下一頁】

集資所得其中30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

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記者：張以正

貝康醫療－B（02170） 港股

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