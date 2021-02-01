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【每日焦點】華為疑通過虛假帳號攻擊政府政策　小米反擊美國投資黑名單

科技 21:30 2021/02/01

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美國在特朗普掌政期間，以國家安全為由，向中國多間廠商實施禁制封殺令，其中最受影響的，相信非華為和小米莫屬。

美國在特朗普掌政期間，以國家安全為由，向中國多間廠商實施禁制封殺令，其中最受影響的，相信非華為和小米莫屬。不過，不同廠商在面對禁令時，都會有各自的反應和政策，務求將所受的限制影響減至最低。

最近就有研究機構Graphika揭發，華為透過利用虛假Twitter帳號攻擊政府政策，試圖為自己的業務護航。至少有14個冒充電訊專家、作家和學者的Twitter帳號，發表多篇支持華為的文章和攻擊比利時政府立法草案限制，而這些帖文更獲華為高管轉發，不過就未有足夠證據顯示，支持是次華為行動的幕後主使者。而華為就事件發聲明回應，已針對事件展開內部調查。

【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查

小米集團日前在港交所發表公告指出，表示將會採取合適的措施保護公司和股東的利益，並於1月29日美國東部時間在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部。公司認為，將小米列入為NDAA認定的「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，要求美國法院宣布美府將其列入投資黑名單乃是違法行為並撤銷有關決定。

【對抗禁令】小米反擊美國投資黑名單  向美府提出訴訟

責任編輯：施雯雯

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