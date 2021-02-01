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【iPhone】傳iPhone 13系列將支援WiFi 6E網絡　可擴展至6GHz頻段

科技 19:59 2021/02/01

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外媒引述報告指出， 蘋果計劃在2021年發布首批支援Wi-Fi 6E網絡的iPhone。

去年蘋果（Apple）推出支援5G網絡的iPhone 12系列手機，其產品在市場銷售強勁。不少外界開始關注新一代iPhone13系列產品性能，最近有外媒引述報告指出， 蘋果計劃在2021年發布首批支援Wi-Fi 6E網絡的iPhone。

<<【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成

<<【iPhone電池降速門】蘋果電池降速爭議未完！歐洲消費者兩月內索償22.6億元

據外國分析師Bla​​yne Curtis，以及Thomas O Malley發表報告指出，半導體公司將會為蘋果提供Wi-Fi 6E功率放大器等多款零組件，讓新一代iPhone 13系列支援WiFi 6E網絡。分析師也提及，晶片製造商博通（Broadcom）將會從中受益，為蘋果及三星（Samsung）提供Wi-Fi 6E晶片。 

對比Wi-Fi 6，Wi-Fi 6E將提供更高的性能、更低延遲及更快的數據速率。此外，Wi-Fi 6E可擴展至6GHz頻段，讓現有的2.4GHz和5GHz Wi-Fi擁有更多空間，減少對支援Wi-Fi 6E設備的干擾。較早前報道指，美國聯邦通訊委員會（FCC）一致表決通過，開放當地6GHz頻段，無須授權使用，支援推出支援Wi-Fi 6E網絡的智能手機或裝置。

責任編輯：李寶如

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