【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕　華為公布新手機專利

▲ 近日，華為公開一項新的可摺疊屏幕相關專利，能藉改善摺屏鉸位零部件連接方式，有效減低現時摺屏手機常見的屏幕摺痕問題。

近年來，摺疊屏幕手機被認為是未來智能手機的最新發展方向，多間手機廠商包括華為和三星均積極推出摺疊手機。據內地媒體報道，近日華為就公開一項新的可摺疊屏幕相關專利，能藉改善摺屏鉸位零部件連接方式，有效減低現時摺屏手機常見的屏幕摺痕問題。

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從專利來看，是次華為公佈的發明專利，為品牌在2019年向國家知識產權局所提交的注冊申請。這是一種可摺疊的柔性面板，透過兩組可伸縮的構件連接屏幕面板跟裝置本體的設計方案，通過優化各組件的連接方式，避免屏幕面板在摺疊過程中受到拉伸或擠壓，能有效解決摺疊屏幕最常見的摺痕問題。

早前有消息稱，華為Mate X2 新一代摺疊屏幕手機或將採用向內摺疊的方式，配備8.01吋2,480 x 2200解像度可摺置主屏、配以摺合後機面6.45吋2,700 x1,600副屏，整機尺寸為161.8×145.8×8.2mm。

核心配置方面，華為Mate X2將採用麒麟9000處理器，搭載5,000萬像素、1,600萬像素、1,200萬像素和800萬像素的四攝組合，其中還包含潛望式長焦鏡頭，支援10倍混合光學變焦。

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值得注意的是，此前華為Mate X2新一代摺疊屏幕手機已經通過入網認證，該機很有可能會搭載有關新的專利技術，相信距離正式發布日期不遠。

責任編輯：施雯雯