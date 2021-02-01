【附申請連結】新職位薪金資助計劃即日接受申請　每月最多資助1萬元或人工50%

香港人力資源管理學會今日宣布推出「HKIHRM Job Creation Scheme」，該計劃由即日起接受申請，旨在創造500個有時限職位。

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該計劃為旗下會員而設，合資格僱主可就每個合資格的新職位，申請每月高達10,000元或相當於實際工資50%的薪金資助（以較低金額為準）。資助為期最長至12個月或至2022年3月31日止，以較早者為準。

僱主或機構在提交申請時，必須是香港人力資源管理學會的會員，並持有有效的商業登記證或經營證明，且正在營運。合資格僱員亦必須為香港居民，已完成由香港或海外大專院校所提供的文憑或以上課程。獲計劃資助的新職位須於去年9月1日或以後開設。

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該計劃是「防疫抗疫基金」創造職位計劃下的其中一項資助計劃，由學會與公務員事務局合作。合資格僱主可由即日至6月30日申請，計劃名額將以先到先得形式分配。如在此日期前500個職位名額已滿，或撥款已用罄，申請期將提前結束。申請表格及相關文件可於專題網頁下載。

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責任編輯：葉泳珊